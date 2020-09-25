Том Хэнкс рассказал, что оплатил часть съемок "Форреста Гампа"

Влада Некрасова

. Американский актер Том Хэнкс в беседе с журналистом Грэмом Бенсингером рассказал о проблемах, с которыми столкнулись создатели оскароносного фильма "Форрест Гамп" (1994 год), сообщает THR.

По словам актера, он и режиссер Роберт Земекис оплатили несколько сцен, в том числе и культовый эпизод, когда Форрест бежит через всю страну. На студии Paramount заявили, снять такое будет слишком дорого. Тогда Земекис подошел к Хэнксу и сказал, что этот вопрос придется решать им.





"Этот марафон будет стоить N-ное количество долларов", — процитировал актер слова режиссера. — Это было недешево, но я согласился. Тем более, что Роберт сказал, что мы поделим расходы пополам, а затем вернем деньги студии, но с условием, что на Paramount увеличат наш процент с проката. "Великолепно, договорились", — ответили нам. Мы и этому были рады".

Однако это был не единственный случай, когда Роберту Земекису и Тому Хэнксу пришлось вкладывать в фильм свои деньги. Так, актер рассказал, что на производство еще одного эпизода (он не уточнил, на какую именно) из-за плохих погодных условий руководство Paramount не могло получить страховку.

"Мы с Бобом сказали: "Мы покроем ее". И мы это сделали", — вспоминал актер.

В конечном итоге вложения в "Форрест Гамп" принесли Тому Хэнксу не только "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль", но и 65 миллионов долларов прибыли с проката, когда фильм стал хитом.