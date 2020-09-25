ТОП-5 мест Доминиканы, которые стоит посетить сразу после открытия границ

Анастасия Иванова

Туристический рынок с нетерпением ожидает возвращения популярного у россиян карибского направления. Российский турпоток в Доминиканскую Республику восстановится быстро, уверены эксперты. Потребительское поведение изменится: возрастет востребованность активного, экскурсионного отдыха за пределами раскрученных дестинаций. Составили список самых интересных мест страны, соответствующих трендам посткоронавирусных путешествий.

КАК ИЗМЕНЯТСЯ ТРЕБОВАНИЯ ТУРИСТОВ К ПОСТКОРОНАВИРУСНЫМ ПУТЕШЕСТВИЯМ

Как только путешествия в Доминиканскую Республику станут снова доступными российским туристам, направление ждет волна отложенного спроса, не сомневаются эксперты туристического рынка. Туристы начнут свои поездки в Доминикану с привычных и любимых ими мест и типов отдыха.

Большая часть путешественников, как и раньше, предпочтут пляжный отдых. При этом наблюдатели ожидают смещения фокуса интересов туристов: «За время пандемии доходы россиян снизились. Потому сейчас, отправляясь в поездку, туристы захотят получить от нее максимум впечатлений, будут стремиться увидеть как можно больше. Мы уже фиксируем укрепление этого тренда», - говорят представители туристической розницы.

ДОМИНИКАНА ПРЕДЛОЖИТ ТУРИСТАМ НАСЫЩЕННЫЙ ОТДЫХ

«Доминикане, безусловно, есть, что предложить туристам, желающим получить в рамках одного путешествия множество впечатлений. Туристический потенциал страны огромен, и Доминикана готова раскрывать его в том числе для российского рынка», - рассказала Галина Лысенко, директор Представительства Министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и Республике Беларусь.

ЗА ИСТОРИЕЙ И ЭМОЦИЯМИ В САНТО-ДОМИНГО

Доминикана – это неописуемая легкость бытия в действии. Вы будете ощущать ее не только на бесконечных белоснежных пляжах, но и прогуливаясь по старинным улочкам столицы Доминиканы – города Санто-Доминго. Главной столичной достопримечательностью считается Колониальный город - исторический центр, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

История Санто-Доминго тесно связана с семьей Христофора Колумба. Великий мореплаватель прибыл на остров в 1492 году. Чуть позже, в 1496 году, Бартоломео, брат Колумба, основал на берегу реки Осама город, который сегодня известен как Санто-Доминго. Позже сын Христофора Колумба Диего Колона стал здешним губернатором. Во дворце Алькасар-де-Колон, который был построен для него, сейчас находится интересный музей.

Санто-Доминго - старейший европейский город Нового Света, и прогулки по нему очень занимательны - они переносят во времена, когда эти земли были испанской колонией.

Здесь была построена первая церковь, первая больница, первый университет, а также проложена первая мощеная улица в Латинской Америке. Обратите внимание на крепость Осама и кафедральный собор Санта-Мария-ла-Менор, старейшую готическую церковь Америки.

На площади рядом с собором установлен памятник Христофору Колумбу. Тут всегда людно и атмосферно. Присядьте на лавочку в тени деревьев и просто наслаждайтесь наблюдениями за местными жителями.

Одни из них играют в домино, другие пришли сюда, чтобы пообедать на свежем воздухе, а любимое развлечение детей, гуляющих здесь – гонять голубей. Не забудьте фотоаппарат. Яркий, шумный, колоритный Санто-Доминго – это то место, от которого ваш инстаграм просто сойдет с ума.

Несмотря на то, что исторический центр Санто-Доминго можно пройти за час, гулять тут захочется очень и очень долго, изучая каждый кусочек этого города. Поэтому надевайте удобную обувь. Любители экскурсий могут воспользоваться и паровозиком Chu Chu Colonial. Либо можно покататься по закоулкам самостоятельно на бирюзовых прокатных велосипедах Zona Bici.

После прогулки зайдите пообедать в ресторан Buche Perico с рукотворным водопадом и вкуснейшими блюдами доминиканской и европейской кухонь.

Желающих послушать выступления национальных коллективов и потанцевать под зажигательные доминиканские ритмы ждут вечером в выходные дни рядом с руинами монастыря Святого Франциска. Если же поездка выпала на будний день, можно смело направляться в ресторан Jalao - здесь по вечерам все танцуют под живую музыку.

Напомним, дорога из популярной у россиян Пунта-Каны до Санто-Доминго занимает около 2,5 часов.

ЗА ТВОРЧЕСТВОМ В АЛЬТОС-ДЕ-ЧАВОН

В городок художников Альтос-де-Чавон, расположенный в Ла-Романе, на высоком берегу реки Чавон, приезжают за невероятной атмосферой и, конечно, за потрясающими фотографиями.

Альтос-де-Чавон – это воссозданная копия средиземноморской деревушки XVI века, задуманная американским магнатом, одним из владельцев киностудии Paramount

Чарльзом Бладорном для своей дочери. Строительство деревни было поручено итальянскому дизайнеру Роберто Коппе, проектировавшему декорации для голливудских фильмов. Деревушка была полностью готова к началу 1980-х годов.

В Альтос-де-Чавон есть «греческий» амфитеатр, торжественно открытый в 1982 году концертом Фрэнка Синатры. Взгляды туристов приковывает и церковь Святого Станислава – популярное место проведения свадеб.

Именно в этой церкви 6 ноября 2004 года принц Луис Альфонсо де Бурбон, герцог Анжуйский взял в жены наследницу венесуэльского знатного рода Марию Маргариту Варгас Сантаэллу.

В городе художников расположен и региональный музей археологии с коллекцией доколумбовых артефактов. Экспозиция считается самой большой и одной из лучших за пределами Санто-Доминго.

Отправляясь в город художников обязательно возьмите с собой деньги (доллары США или доминиканское песо). Вы просто не сможете выйти без покупок из ремесленных мастерских, кондитерских лавок, ювелирных бутиков и дизайнерских магазинов, картинных галерей с выставками студентов отделения нью-йоркской школы дизайна Parsons School of Design. Здесь также есть атмосферные кафе, ресторанчики.

ЗА КРАСОТОЙ И УЕДИНЕНИЕМ НА ОСТРОВ КАТАЛИНА

В двух километрах от Ла-Романы вас ждет еще одна чудо-локация на сей раз природная – необитаемый остров Каталина. «Это идиллическое место вы никогда не забудете», - так звучит самый частый отзыв туристов о маленьком острове (10 км2) с шелковыми пляжами, бирюзовой водой и обилием кокосовых пальм.

Местные власти оберегают природные красоты Каталины, поэтому сегодня остров имеет статус национального парка. Туристов здесь гораздо меньше, чем на Саоне, потому остров понравится ценителям уединенного отдыха.

Здесь лучшие условия для дайвинга и снорклинга во всей Доминикане. Занимаются тут как новички, так и опытные ныряльщики. Глубина моря варьируется от 5 до 43 метров, где и находится «подводная стена» острова – прибежище для множества твердых и мягких кораллов и тропических рыб.

Кроме того, у Каталины можно исследовать обломки кораблей, затонувших много веков назад. Например, остов судна капитана Кидда – он лежит на глубине не более 6 метров.

ЗА УМИРОТВОРЕНИЕМ В БАЗИЛИКУ БОГОРОДИЦЫ АЛЬТАГРАСИИ

Обязательно посетите и базилику Пресвятой Богородицы Альтаграсии – покровительницы Доминиканы. Базилика находится в 35 км от Ла-Романы, в городе Игуэй.

Собор ведет свою историю с 1971 года и входит в число самых важных религиозных мест в Доминиканской Республике.Собор виден издалека благодаря своей 69-метровой арке.

Необычная архитектура никак не выдает в этом футуристическом объекте церковь, сверху форма которой напоминает латинский крест. Двери базилики выполнены из бронзы с золотым покрытием, а замысловатые арки по форме повторяют силуэт облачения Богоматери.

ЗА АДРЕНАЛИНОМ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ

Продолжить свое увлекательное доминиканское путешествие, полное приключений, можно в пещере с голубой лагуной, в которой разрешается купаться.

Место называется сенот Hoyo azul (или голубая дыра) и там возможно, самая синяя вода на земле. Расположена лагуна на территории приключенческого парка Scape Park в Кап-Кане.

Маршрут до места, как правило, включает увлекательную прогулку через тропический лес мимо игуанариума, по которому вальяжно гуляют древние рептилии.