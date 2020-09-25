Три золотые медали и одну серебряную завоевала сборная России на Международной олимпиаде по информатике

Анастасия Иванова

Три золотые медали и одну серебряную завоевала сборная России на 32-й Международной олимпиаде по информатике, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Такое же соотношение золота и серебра – у команд США и Ирана. Таким образом, Россия поделила второе место с двумя сильными противниками. В этом году состязание впервые прошло в дистанционном формате. В олимпиаде приняли участие команды из 87 стран мира.

Обладателями золотых медалей стали:

Ильдар Гайнуллин – лицей имени Н.И. Лобачевского (Республика Татарстан);

Семён Савкин – Пятьдесят седьмая школа (Москва);

Андрей Ефремов – Президентский физико-математический лицей № 239 (Санкт-Петербург).

Серебряную медаль завоевал Егор Лифарь из школы-интерната имени А.Н. Колмогорова (Москва).

«Каждая победа российских школьников – это большая гордость и достойный результат их серьёзной работы и работы педагогов. А кроме того, это отличный пример, который показывает другим школьникам, что, чтобы побеждать, прославляя свою школу и свою страну, нужно хорошо учиться и развивать свои таланты», – прокомментировал итоги международного состязания Министр просвещения России Сергей Кравцов.

Победителям, призёрам и руководителям команд, которые успешно выступили на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, присуждаются денежные премии в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Обладатели медалей также имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

На олимпиаде-2020, которая прошла в онлайн-формате, участники в течение двух дней демонстрировали свои навыки по информатике и ИКТ, выполняя шесть алгоритмических задач. Во время испытаний обеспечивалось наблюдение.

Руководителем сборной выступил Андрей Станкевич, доцент факультета информационных технологий и программирования Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики; заместителем руководителя сборной – Алексей Малеев, директор по дистанционным программам Московского физико-технического института (национальный исследовательский университет).

В 2019 году сборная Российской Федерации завоевала четыре золотые медали и заняла первое место в медальном зачёте на 31-й Международной олимпиаде по информатике, которая состоялась в Баку (Азербайджан).