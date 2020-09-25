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Турбизнес приглашают на рестарт акции с кешбэком

Турбизнес приглашают на рестарт акции с кешбэком

Второй этап программы программе стимулирования доступных внутренних туристических поездок (туристический кешбэк) стартует в октябре 2020 г. Ростуризм приглашает к участию в программе туроператоров, гостиницы (включая, санатории) и агрегаторы туруслуг.

О том, что акция с кешбэком будет перезапущена сообщил ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, кешбэк за туры показала свою эффективность. «Программу нужно продлить до конца года и захватить новогодние праздники», - сообщил зампред правительства.

Как сообщили в пятницу, 25 сентября, в Ростуризме второй этап акции пройдет в октябре 2020 г. пройдет второй этап акции туристического кешбэка. На данный момент правила участия в программе стимулирования доступных внутренних туристических поездок (туристический кэшбэк) корректируются по поручению Правительства Российской Федерации. Окончательные условия будут сообщены позднее, после утверждения правил.

Предполагается, что акция станет более технологичной, будут смягчены условия по поездкам, за которые полагается кешбэк (например, сократить минимальное количество ночей с 4 до 2).

Во втором этапе акции туристического кешбэка смогут принять участие:


туроператоры, зарегистрированные в едином федеральном реестре туроператоров (ЕФРТ)
гостиницы всех типов, включая санаторно-курортные предприятия, прошедшие классификацию
электронные системы агрегаторов туристских услуг (российские юридические лица)

Основные условия продолжения программы:


Период проживания в классифицированных средствах размещения должен составлять не менее 2 ночей. Максимальная продолжительность путешествия не ограничена
Минимальная стоимость туристической услуги (турпакет, проживание) – любая (не ограничена)
Размер возврата денежных средств на карту (кешбэк) составит 20% от стоимости тура
Оплата должна быть произведена по карте любого банка национальной платежной системы «Мир»

Период поездки в рамках программы, предельная сумма кэшбэка и ряд других параметров будут определены позднее, после утверждения правил.


УЧАСТНИКОВ ПРОСЯТ ПОДГОТОВИТЬСЯ ЗАРАНЕЕ

С учетом сжатых сроков Ростуризм обращается ко всем субъектам туристической отрасли, которые планируют участие в продолжении программы, начать организационную и техническую подготовку уже сейчас. Для этого всем желающим необходимо разработать отдельную страницу на своих сайтах, на которой будет осуществляться приобретение предложений программы. Тем, кто участововал в первом этапе акции, можно использовать ранее созданные страницы с обновленными предложениями.

Помимо этого, для участия нужно подключить интернет эквайринг и установить отдельные Terminal ID и Merchant ID на отдельной странице акции, а также обладать действующей электронной цифровой подписью (ЭЦП) для подписания соглашения с АО «НСПК». "Партнерам, ранее участвовавшим в программе, повторного подписания соглашения не потребуется. Необходимо будет повторно подать только форму уведомления и сведения об исполнителе", - сообщили в Ростуризме.

Подключение к продолжению программы турагентов осуществляется туроператорами и центрами бронирования самостоятельно в рамках их договорных отношений.

Напомним, что правительство выделило на программу стимулирования внутренних поездок (кешбэк за туры по России) 15 млрд р. Туроператоры подготовили более 1 млн туристических предложений, к программе подключились несколько тысяч объектов размещения. Еще около 4 тыс. объектов выразили намерение участвовать в программе в будущем. За неделю, когда тестировалась программа, туристы приобрели туры на 1,5 млрд р.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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