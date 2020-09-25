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Уход за садовыми хризантемами

Уход за садовыми хризантемами

Каждый осенний сад украсит буйное цветение очень декоративного растения – хризантемы. Чтобы вырастить роскошно цветущие хризантемы, не нужно каких-либо специальных знаний – это цветок очень прост в уходе.

Участок для посадки

Хризантемы можно выращивать на любом грунте, но важно в посадочную яму добавить песок и перегной. Также в лунку под саженец следует добавлять удобрения:


400 г золы;
10 г суперфосфата.

Выбранный участок перекапывают, и одновременно заделывают в землю 5 кг перегноя на квадрат клумбы. Хорошо удобренные при посадке цветы дадут толстые и крепкие стебли и крупные бутоны.

Высаживают культуру только на открытых и солнечных участках, желательно немного на возвышенности. Если растения будут испытывать нехватку света, они зацветут только поздней осенью.


Посадка и уход

Хризантемы можно высаживать как весной, так и осенью. Но в южных регионах все же предпочтительней посадка осенью, так как на юге весна короткая и жаркая, и саженцы до летнего зноя просто не успевают хорошо укорениться и набраться силы.

Если саженцев много, их высаживают в траншеи, а не в лунки. Расстояние между растениями оставляют около 30-40 см, не менее.

Хризантемы любят солнце и при этом обильные поливы. Культуру следует регулярно поливать, не допуская пересыхания земли.

Каждые пару недель растения с начала весны и вплоть до осени нужно удобрять минеральными подкормками для цветущих и органикой. Если грунт на участке богат питательными веществами, можно ограничиться двумя подкормками. Хризантемы очень отзывчивы на внесение органики, особенно куриного помета.

По мере увядания бутонов их нужно срезать, а также регулярно удалять отмирающие листья снизу куста.

Чтобы получить крупные верхние цветы, необходимо прищипывать боковые бутоны, чтобы они не отнимали силы у куста.

Перед морозами надземную часть куста срезают, оставляя пеньки по 15 см. После этого куст мульчируют соломой или торфом, засыпают опилками – так корням не страшны будут холода, и они хорошо перезимуют.

Размножение

Самый простой способ, как развести много кустов хризантем – это деление куста. Проводят процедуру в осеннее время, примерно в октябре. Размножение опытные цветоводы совмещают с пересадкой куста. Хотя куст может расти на одном месте около 5 лет, все же хризантемам требуется омоложение.

Чтобы пересадить и разделить куст, его надо подкопать со всех сторон лопатой и вместе с корневищем извлечь из грунта. Проводить эти манипуляции удобнее вдвоем – один человек достает куст лопатой или вилами, а второй подхватывает, чтобы не поломать побеги.

Затем корневище делится острым инструментом на деленки так, чтобы на каждой осталось несколько побегов и корни. Деленки высаживают на постоянное место. Первые пару недель за молодыми растениями нужен тщательный уход – регулярные поливы и рыхление грунта.

# Интересное
По материалам: planktons

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