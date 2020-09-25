Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Украина имплементирует новые практики: в НАТО прокомментировали учения "Объединенные усилия-2020"

Украина имплементирует новые практики: в НАТО прокомментировали учения "Объединенные усилия-2020"

Украина имплементирует новые практики: в НАТО прокомментировали учения "Объединенные усилия-2020"
На учениях "Объединенные усилия - 2020" Украина показала, как она имплементирует новые практики, основанные на стандартах и ​​принципах НАТО. Об этом в четверг в Херсоне во время брифинга, посвященного теме налаживания сотрудничества с НАТО, евроатлантической интеграции государства, а также результатам проведения военных учений на Херсонщине, заявил глава представительства НАТО в Украине Александер Винников.

"Я приехал сюда с главной целью - принять участие в стратегических учениях "Объединенные усилия - 2020". Я имел возможность сегодня передать поздравления от Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру обороны Андрею Тарану. Я отметил, что это очень важно, что Украина проводит такие крупные учения с целью улучшения совместимости с силами Альянса. И это также очень важно, что Украина показала, как она имплементирует новые практики, ...которые были разработаны с помощью и при поддержке Альянса и базируются на стандартах и ​​принципах НАТО", - отметил Винников.
Он напомнил, что Североатлантический альянс принял решение признать Украину в качестве партнера с расширенными возможностями. Благодаря такому статусу партнера Украина присоединилась к "исключительному клубу наций", которые сотрудничают и вкладывают свои усилия для поддержки операций НАТО, сказал Винников.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

В Амурской области запущены 42 центра «Точка роста»
В Амурской области запущены 42 центра «Точка роста»
Три золотые медали и одну серебряную завоевала сборная России на Международной олимпиаде по информатике
Три золотые медали и одну серебряную завоевала сборная России на
В Москве за год более 20 тысяч школьников приняли участие в киберспортивных соревнованиях
В Москве за год более 20 тысяч школьников приняли участие в
Дуэт уюта и сексуальности: Ирина Шейк позирует в новой рекламной кампании
Дуэт уюта и сексуальности: Ирина Шейк позирует в новой рекламной
Эксперты рассказали о дополнительных тратах при оформлении ипотеки
Эксперты рассказали о дополнительных тратах при оформлении ипотеки
СМИ: Паттинсон, Коллинз и Макгрегор станут ведущими грандиозного концерта
СМИ: Паттинсон, Коллинз и Макгрегор станут ведущими грандиозного
Женский гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Сенатор Грэм: источник компромата на Трампа мог быть "российским агентом"
Сенатор Грэм: источник компромата на Трампа мог быть "российским
В США сенаторы предлагают принять санкции против России из-за Навального
В США сенаторы предлагают принять санкции против России из-за
Плющенко ответил на критику директора "Самбо-70" фразой из "Жмурок"
Плющенко ответил на критику директора "Самбо-70" фразой из "Жмурок"
В кабмине рассказали о готовящейся всероссийской реновации
В кабмине рассказали о готовящейся всероссийской реновации
Росстат рассказал о росте цен на бензин
Росстат рассказал о росте цен на бензин

Топ на сегодня

Мариинский театр представит премьеру балета Ратманского "Семь сонат"
Мариинский театр представит премьеру балета Ратманского "Семь сонат"
"Это наш ответ России": во что НАТО превращает армию Украины
"Это наш ответ России": во что НАТО превращает армию Украины
«Центрально-европейское единство» без Украины: Визит Сийярто в Закарпатье
«Центрально-европейское единство» без Украины: Визит Сийярто
Дело чести для ФРГ. Лавров призвал не переживать насчет "Севпотока-2"
Дело чести для ФРГ. Лавров призвал не переживать насчет "Севпотока-2"
Россия должна быть довольна активностью Армении на Ближнем Востоке — мнение
Россия должна быть довольна активностью Армении на Ближнем Востоке —

Еще по теме

Западные партнеры порекомендовали Украине назначить нового министра обороны
Украина обсудила с НАТО восстановление баланса сил в Черном море
Верховная рада разрешила допуск иностранных войск на Украину
Черногорию официально пригласили в НАТО