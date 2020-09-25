Украина имплементирует новые практики: в НАТО прокомментировали учения "Объединенные усилия-2020"

Лидия Мартынова

На учениях "Объединенные усилия - 2020" Украина показала, как она имплементирует новые практики, основанные на стандартах и ​​принципах НАТО. Об этом в четверг в Херсоне во время брифинга, посвященного теме налаживания сотрудничества с НАТО, евроатлантической интеграции государства, а также результатам проведения военных учений на Херсонщине, заявил глава представительства НАТО в Украине Александер Винников."Я приехал сюда с главной целью - принять участие в стратегических учениях "Объединенные усилия - 2020". Я имел возможность сегодня передать поздравления от Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру обороны Андрею Тарану. Я отметил, что это очень важно, что Украина проводит такие крупные учения с целью улучшения совместимости с силами Альянса. И это также очень важно, что Украина показала, как она имплементирует новые практики, ...которые были разработаны с помощью и при поддержке Альянса и базируются на стандартах и ​​принципах НАТО", - отметил Винников.Он напомнил, что Североатлантический альянс принял решение признать Украину в качестве партнера с расширенными возможностями. Благодаря такому статусу партнера Украина присоединилась к "исключительному клубу наций", которые сотрудничают и вкладывают свои усилия для поддержки операций НАТО, сказал Винников.