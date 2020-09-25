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Украинские СМИ: ФСБ отпустила «сепаратиста», задержанного по запросу Латвии

Украинские СМИ: ФСБ отпустила «сепаратиста», задержанного по запросу Латвии

В Ростовской области сотрудники ФСБ отпустили ранее задержанного по запросу Интерпола выходца из Латвии Григория Косниковского (Охотник), воевавшего на стороне «сепаратистов» Донбасса.

Об этом разочарованно сообщают украинские СМИ, по данным которых соратник Захара Прилепина и член его партии"За правду» в качестве задержанного пробыл совсем недолго, и уже уехал обратно в Луганск.

Как передают украинские медиа, Интерпол разыскивает Косниковского по запросу Латвии, где на него заведены уголовные дела «о терроризме и призывах к агрессивной войне в Латвии».

Именно из латвийского города Лудза в 2014 году Охотник перебрался в Луганск, где до 2018 года воевал в составе батальона «Мангуст» и был заместителем командира штурмовой роты.

Как сообщало ИА Newstes, национал-большевик из Латвии Григорий Косниковский, по отцу — украинец. Он приехал защищать Донбасс после акта геноцида, устроенного украинскими нацистами 2 мая 2014 года.

Косниковский служил в разведывательных подразделениях ополчения Луганской Народной Республики, призывал через интернет всех патриотов России помогать Донбассу. В 2016 году получил гражданство ЛНР.

Украинские СМИ не сообщают, почему ФСБ решила отпустить Косниковского, первоначально задержав его. Однако можно предположить, что причина этого в общественном резонансе, который возник в связи с задержанием Охотника.

Как это не парадоксально, но значительный вклад в это внесло не только наше издание, но и те же украинские СМИ, которые поспешили громко порадоваться задержанию «сепаратиста».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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