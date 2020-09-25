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В 42 сельских школах Красноярского края запустят центры «Точка роста»

В 42 сельских школах Красноярского края запустят центры «Точка роста»

В 42 сельских школах Красноярского края запустят центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», сообщает агентство «ФедералПресс».

Центры создаются в рамках национального проекта «Образование». Они оснащены современным оборудованием для проведения уроков технологии, информатики и ОБЖ, занятий в кружках.

Обучаться в Красноярском крае в таких центрах будут почти 23,5 тысячи человек. К началу 2025 года «Точки роста» по планам должны охватить 410 сельских средних учебных заведений.

«Точки роста» – это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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