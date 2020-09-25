В Амурской области запущены 42 центра «Точка роста»

Анастасия Иванова

В Амурской области запущены 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», сообщает издание «Амурская служба новостей».

Центры созданы в рамках реализации нацпроекта «Образование».

«Точка роста» позволяет не только усовершенствовать материально-техническую базу, но и повысить квалификацию педагогов, внедрить новые проектные подходы в обучении, прививает современные навыки детям. К 2024 году в регионе планируется запустить более 180 таких центров. Современная жизнь диктует новые правила. Но Амурская область готова к реализации новых проектов и достижению поставленных президентом России Владимиром Путиным задач по вхождению в десятку ведущих стран мира по качеству образования», – сообщила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

«Точки роста» – это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.