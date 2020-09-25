В Чеченской Республике планируют открыть 42 центра «Точка роста»

Алексей Вольцев

В Чеченской Республике планируют открыть 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», сообщает информационное агентство «Чечня Сегодня».

Центры созданы в рамках реализации нацпроекта «Образование». Отмечается, что за весь период реализации проекта в республике откроется 299 центров «Точка роста».

«Точки роста» не только помогают нашим детям всесторонне развиваться, но и позволяют педагогам совершенствоваться и становиться лучше, идти в ногу со временем. В Чеченской Республике реализация этого проекта держится на особом контроле ввиду его актуальности и важности для системы образования в целом», – отметил министр образования и науки Чеченской Республики Идрис Байсултанов.

«Точки роста» – это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.