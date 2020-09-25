В Финляндии к тестированию туристов на COVID-19 привлекли собак

Анастасия Иванова

В аэропорту Хельсинки путешественники могут получить результат теста на коронавирус уже через минуту. При этом никаких мазков и анализов сдавать не придется: о том, есть ли у человека COVID-19, «сообщит» специально обученная собака.

100%-НЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА МИНУТУ

В аэропорту финской столицы на этой неделе запустили пилотный проект, в рамках которого для распознавания зараженных коронавирусом людей будут использовать собак. Тестирование происходит следующим образом: пассажир проводит салфеткой по шее, кладет свой образец в специальную емкость, после чего его обнюхивает собака. Если животное распознает вирус, то пассажиру придется пройти в поликлинику аэропорта.

Согласно исследованию ветеринарного факультета Университета Хельсинки, служебные собаки способны распознать запах, типичный для заболевших COVID-19, практически со стопроцентной точностью. Так, собаки указывали на людей, у которых был отрицательный результат теста ПЦР, но которые все равно заболели коронавирусом через несколько дней.

По отзывам кинологов, которые готовят собак для выявления COVID-19, к такой работе способны не все «песики»: из 16 собак, которые проходили обучение, к службе отобрали 10 животных. Из них на службу взяли пока четверых, остальные продолжают подготовку.

СКОЛЬКО НУЖНО СОБАК ДЛЯ «ОБНЮХИВАНИЯ» ТУРИСТОВ НА ГРАНИЦАХ ФИНЛЯНДИИ

В эксперименте, который продлится в финском аэропорту до конца года, участвуют 4 собаки. В одной смене занято двое животных, так что теоретически скорость тестирования может составлять два человека в минуту. В Финляндии посчитали, что, если учесть все пункты пересечения границы и таможни, то для работы потребуется около 700 собак, а с учетом массовых мероприятий внутри страны - около тысячи собак.

Первые результаты собачьего эксперимента в Финляндии признали удачными. Идут переговоры о создании штата собак, способных вынюхивать коронавирус, в финской таможне. В этом случае собакам присвоят статус служебных и поставят на государственное довольствие.