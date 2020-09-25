Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Финляндии к тестированию туристов на COVID-19 привлекли собак

В Финляндии к тестированию туристов на COVID-19 привлекли собак

В аэропорту Хельсинки путешественники могут получить результат теста на коронавирус уже через минуту. При этом никаких мазков и анализов сдавать не придется: о том, есть ли у человека COVID-19, «сообщит» специально обученная собака.


100%-НЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА МИНУТУ

В аэропорту финской столицы на этой неделе запустили пилотный проект, в рамках которого для распознавания зараженных коронавирусом людей будут использовать собак. Тестирование происходит следующим образом: пассажир проводит салфеткой по шее, кладет свой образец в специальную емкость, после чего его обнюхивает собака. Если животное распознает вирус, то пассажиру придется пройти в поликлинику аэропорта.

Согласно исследованию ветеринарного факультета Университета Хельсинки, служебные собаки способны распознать запах, типичный для заболевших COVID-19, практически со стопроцентной точностью. Так, собаки указывали на людей, у которых был отрицательный результат теста ПЦР, но которые все равно заболели коронавирусом через несколько дней.

По отзывам кинологов, которые готовят собак для выявления COVID-19, к такой работе способны не все «песики»: из 16 собак, которые проходили обучение, к службе отобрали 10 животных. Из них на службу взяли пока четверых, остальные продолжают подготовку.


СКОЛЬКО НУЖНО СОБАК ДЛЯ «ОБНЮХИВАНИЯ» ТУРИСТОВ НА ГРАНИЦАХ ФИНЛЯНДИИ

В эксперименте, который продлится в финском аэропорту до конца года, участвуют 4 собаки. В одной смене занято двое животных, так что теоретически скорость тестирования может составлять два человека в минуту. В Финляндии посчитали, что, если учесть все пункты пересечения границы и таможни, то для работы потребуется около 700 собак, а с учетом массовых мероприятий внутри страны -  около тысячи собак.

Первые результаты собачьего эксперимента в Финляндии признали удачными. Идут переговоры о создании штата собак, способных вынюхивать коронавирус, в финской таможне.  В этом случае собакам присвоят статус служебных и поставят на государственное довольствие.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

«Не приближайтесь к BTS», — BigHit угрожают АРМИ судом
«Не приближайтесь к BTS», — BigHit угрожают АРМИ судом
Топ-6 фактов о свадьбе Намджуна из BTS
Топ-6 фактов о свадьбе Намджуна из BTS
Том Хэнкс рассказал, что оплатил часть съемок "Форреста Гампа"
Том Хэнкс рассказал, что оплатил часть съемок "Форреста Гампа"
Эксперты: ЦИК излишне лоялен к ангажированным оппонентам
Эксперты: ЦИК излишне лоялен к ангажированным оппонентам
Украинские СМИ: ФСБ отпустила «сепаратиста», задержанного по запросу Латвии
Украинские СМИ: ФСБ отпустила «сепаратиста», задержанного по запросу
Белорусский оппозиционер Дылевский продолжит работать в совете оппозиции
Белорусский оппозиционер Дылевский продолжит работать в совете
Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
Как научиться не накручивать себя: меняем энергетику с отрицательной на положительную
Как научиться не накручивать себя: меняем энергетику с отрицательной
В Амурской области запущены 42 центра «Точка роста»
В Амурской области запущены 42 центра «Точка роста»
Три золотые медали и одну серебряную завоевала сборная России на Международной олимпиаде по информатике
Три золотые медали и одну серебряную завоевала сборная России на
В Москве за год более 20 тысяч школьников приняли участие в киберспортивных соревнованиях
В Москве за год более 20 тысяч школьников приняли участие в
Дуэт уюта и сексуальности: Ирина Шейк позирует в новой рекламной кампании
Дуэт уюта и сексуальности: Ирина Шейк позирует в новой рекламной

Топ на сегодня

Мариинский театр представит премьеру балета Ратманского "Семь сонат"
Мариинский театр представит премьеру балета Ратманского "Семь сонат"
Дело чести для ФРГ. Лавров призвал не переживать насчет "Севпотока-2"
Дело чести для ФРГ. Лавров призвал не переживать насчет "Севпотока-2"
Россия должна быть довольна активностью Армении на Ближнем Востоке — мнение
Россия должна быть довольна активностью Армении на Ближнем Востоке —
Миссия Польши: полонизировать и ликвидировать Белоруссию — мнение
Миссия Польши: полонизировать и ликвидировать Белоруссию — мнение
"Какой гигант". В Японии восхитились российским ледоколом "Арктика"
"Какой гигант". В Японии восхитились российским ледоколом "Арктика"

Еще по теме

Депутат Мосгордумы сообщил о положительном анализе на COVID-19
Английских ищеек научат распознавать коронавирус по запаху
В США учёные проверят собак на возможность выявлять коронавирус
В Австрии будут выявлять COVID-19 при помощи собак