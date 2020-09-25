В Госдуму внесен проект о прекращении полномочий умершего депутата Вахи Агаева

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла в нижнюю палату парламента проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата фракции КПРФ Вахи Агаева. Документ опубликован в думской электронной базе данных.

Накануне стало известно, что замглавы Комитета Госдумы по финансовому рынку Ваха Агаев скончался от коронавируса нового типа на 68-м году жизни. На данный момент это единственная смерть из-за COVID-19 среди парламентариев.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Агаева Вахи Абуевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации», 23 сентября 2020 года в связи с его смертью», — говорится в документе.

Ваха Агаев родился 15 марта 1953 года. Образование высшее — Чечено-Ингушский государственный университет, Московский государственный кооперативный институт. Избирался депутатом Госдумы VI и VII созывов в составе федерального списка КПРФ.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования семье Агаева.