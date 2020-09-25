В Хабаровском крае открылся второй детский технопарк «Кванториум»

Алексей Вольцев

В Хабаровском крае открылся второй детский технопарк «Кванториум», сообщает Министерство образования и науки Хабаровского края.

В нем смогут бесплатно заниматься не менее 800 детей в возрасте от 12 до 18 лет.

Дополнительное образование будет идти по шести направлениям: «Автоквантум» – изучение основ автомоделирования, «Аэроквантум» – работа с квадрокоптерами, «Биоквантум» – освоение современных методов изучения биологических объектов, «Наноквантум» – работа с современными методами и средствами лазерной технологии, «Энерджиквантум» – изучение энергетического комплекса и «Хай-тек» – основы инженерии.

На создание технопарка из федерального бюджета был выделен 71 миллион рублей.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.