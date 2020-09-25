В кабмине рассказали о готовящейся всероссийской реновации

Влада Некрасова

Никакой всероссийской реновации в стране сейчас нет, но проект закона внесен на рассмотрение депутатами Госдумы для первого и второго чтений. Об этом, как сообщает РБК, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«У нас пока никакой всероссийской реновации нет. Я специально подчеркну, что у нас действует программа по расселению из аварийного жилья. Что касается программы всероссийской реновации, то закон внесен депутатами в первом чтении. Сейчас идет активное обсуждение закона. Какие параметры будут утверждены в окончательной версии документа, будет понятно после обсуждения в первом и втором чтениях», — сказал политик.

Он отметил, что готовящийся закон о всероссийской реновации содержит комплекс мероприятий, которые должны ускорить расселение аварийного жилья, в том числе предусматривается комплексное развитие территорий совместно с инвесторами.

Хуснуллин напомнил, что сейчас действует программа расселения жилья, которое признано аварийным до 1 января 2017 года. По программе должно быть расселено около 10 млн кв. м.

«Но за это время (с 2017 года) у нас еще порядка 12 млн кв. м такого жилья добавилось. Мы видим, что такого жилья становится с каждым годом все больше и больше», — рассказал вице-премьер.

ИА Newstes напоминает, что минувшим летом глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила выработать правила, которые позволили бы распространить программу реновации по всей стране. Одна из задач, по словам Матвиенко, сделать программу привлекательной для инвесторов. Она пояснила, что без частных инвесторов на столь масштабный проект не хватит госсредств.

Программа реновации в Москве стартовала в 2017 году и более 5 тысяч домов в неё вошли. При этом зачастую жители домов, попавших под реновацию, недовольны переселением. К примеру, около 800 жителей московского Зюзино обратились в Генпрокуратуру с требованием отменить результаты обсуждения проектов планировки кварталов по программе реновации и привлечь к ответственности проектировщиков из Москомархитектуры.