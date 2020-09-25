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В Казахстане начали сажать за участие в боевых действиях за ДНР и ЛНР

В Казахстане начали сажать за участие в боевых действиях за ДНР и ЛНР

Алмалинский районный суд Алма-Аты приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Было установлено, что он "умышленно и неправомерно" выступал с оружием против украинских властей на стороне ЛНР и ДНР.

Как сообщает "Интерфакс", подсудимый заявил о полном признании вины и раскаянии. В свою очередь суд не нашел в его деятельности признаков наемничества, однако применил статью 172 УК об участии в иностранных вооруженных конфликтах, по которой мужчине грозило до 9 лет.

"Суд установил, что он с сентября 2014 года по 2016 год при отсутствии признаков наемничества умышленно и неправомерно принимал участие в вооруженном конфликте на стороне сил самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик против ВС Украины", – говорится в публикации.

Ruposters писал, что в августе украинский политолог Юрий Романенко призвал Киев до последнего торговаться с Россией об условиях мира на Донбассе, а также ни в коем случае не принимать возврата мятежных республик на условиях Москвы.

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По материалам: uposters.ru

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