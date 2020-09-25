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В Львове от коронавируса умерла депутат

В Львове от коронавируса умерла депутат

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Председатель Львовского областного совета Александр Ганущин, ранее попадавший в больницу с коронавирусной инфекцией, сообщил о смерти депутата облсовета Мирославы Лесной, чью жизнь унес COVID-19.

«Потеря, слов нет… Мирослава Лисна, COVID… Царство небесное», — написал он на своей страничке в =AZWgauGoSSDjlyI6vDGBCvBt5TIVAJkJ1EN02gsi_XkH5jz22AUabQT59VD5k3vaimxzt0sBFMlaXC5aZ6o-DFMmaoXsWByfLDvkDMUYxXgDR6ZpuHrkYB-1nnkUz0OXe-w&__tn__=%2CO%2CP-R]соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале сентября скончался прокурор Хмельницкой области Олег Синишин, у которого обнаружили коронавирус.

Фото со странички Александра Ганущина в соцсетях.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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