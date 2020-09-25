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В Москве комплекс «Техноград» на ВДНХ приглашает на профориентационный фестиваль для подростков

В Москве комплекс «Техноград» на ВДНХ приглашает на профориентационный фестиваль для подростков

В Москве образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ приглашает москвичей на профориентационный фестиваль для подростков «Гид по выбору карьеры», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Он пройдет 27 сентября в онлайн-формате.

Фестиваль будет состоять из двух тематических блоков. Первый посвятят выбору профессий, а второй – знакомству с перспективными специальностями.

«Участникам фестиваля помогут выявить склонности к профессиям, расскажут о различных перспективных направлениях. Их научат принципам грамотного изучения выбранной специальности», – отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Фестиваль организуют в партнерстве с детским технопарком равных возможностей Российского государственного социального университета, детским технопарком «На Зорге», «Инжинириумом» Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, образовательным центром Maximum, Кружковым движением Национальной технологической инициативы, проектами «Школьная лига Роснано» и «Поступи онлайн».
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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