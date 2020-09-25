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В Москве подвели итоги VI Всероссийской олимпиады вожатых

В Москве подвели итоги VI Всероссийской олимпиады вожатых

В Москве подвели итоги VI Всероссийской олимпиады вожатых, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Организатором выступило агентство «Мосгортур» при поддержке столичного Департамента культуры. Финал прошел в инновационно-образовательном комплексе «Техноград».

В первом туре приняли участие более 1200 претендентов из 90 городов России, а также стран СНГ. Он проходил заочно с 25 февраля по 22 марта. В финал вышли 14 вожатых из Красноярского и Ставропольского краев, Тюменской, Томской, Кемеровской, Волгоградской областей, Республики Мордовия, а также Москвы и Подмосковья.

«В этом году на участие в олимпиаде было подано в два раза больше заявок, чем в прошлом. Интерес вожатых к профессиональным конкурсам растет. И мы все больше убеждаемся, что вожатское движение – это перспективное направление, которое имеет огромное социальное значение и поэтому привлекает самых талантливых, ответственных и амбициозных юношей и девушек. За три конкурсных дня все вожатые показали высокий уровень профессиональной подготовки, и выбрать победителя было нелегко», – отметила заместитель генерального директора агентства «Мосгортур», член экспертного жюри олимпиады Юлия Силенко.

Отмечается, что по итогам олимпиады Гран-при и звание «Лучший вожатый России» получила участница из Тюмени Венера Валеева. Первое место завоевал Артем Белов из Томска, второе – Дарья Трофимова из Раменского, третье – Анна Орлова из Москвы. В командном зачете лучшие результаты показали Венера Валеева и Анна Орлова. Вторыми оказались Артем Белов и Дарья Трофимова. Третье место завоевали Иван Орехов из Москвы и Юлия Пахмутова из Красноярска. По мнению детского жюри, лучшими вожатыми стали Артем Белов (Томск), Ольга Панкратова (Москва) и Венера Валеева (Тюмень).

Всероссийская олимпиада вожатых – это ежегодный конкурс среди молодых людей старше 18 лет, отработавших хотя бы одну смену в летнем лагере.

# Общество
По материалам: edu.ru

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