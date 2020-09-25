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В Москве утонула дочь Владимира Конкина

В Москве утонула дочь Владимира Конкина

Сегодня стало известно, что звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» потерял дочь. Гибель 32-летней Софьи Конкиной поистине трагическая. Девушка отправилась в бассейн с подругами, но не вернулась. Более суток родственники не знали о ее местонахождении, а 23 сентября родным позвонили из Боткинской больницы и сообщили, что Софья находится в реанимации.


Врачи сделали все возможное, чтобы спасти Софью. Однако с каждой минутой ей становилось все хуже. У Конкиной отказали почки. Девушка скончалась. Сейчас правоохранительные органы разбираются в ситуации. Они «не исключают и криминальный характер смерти». Обстоятельства её смерти пока устанавливаются, но причину смерти медики уже определили – утопление в пресной воде. При этом родственники уточняют, что Софья отлично плавала, поэтому не верят, что она могла сама утонуть.


София — единственная дочь заслуженного артиста Российской Федерации и исполнителя роли Шарапова из культового фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимира Конкина. Отмечается, что у артиста кроме дочери, есть еще два сына — Ярослав и Святослав. Жена Владимира погибла несколько лет назад от онкологии.

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По материалам: popcake.tv

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