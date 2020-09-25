В Москве за год более 20 тысяч школьников приняли участие в киберспортивных соревнованиях

Алексей Вольцев

В Москве за год более 20 тысяч учащихся из 340 школ приняли участие в киберспортивных соревнованиях Московского центра «Патриот.Спорт», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Всего состоялось девять мероприятий.

Победителями чемпионатов стали 211 человек, призовые места получили еще 390 участников. Больше всего финалистов среди представителей школы № 1502 «Энергия», школ № 2097 и 1212. Хорошие результаты показали ребята из школ № 1474, 947, 171, 444 и образовательного комплекса «Юго-Запад». Онлайн-трансляции мероприятий посмотрели более 3,5 миллиона зрителей.

Отмечается, что самым массовым турниром оказался проект «Киберкадеты». На участие в нем зарегистрировалось около 5,5 тысячи ребят. Самыми активными были команды из школ № 2097, 1212 и 1474. Наиболее популярными компьютерными играми являются World of Tanks, Dota 2 и «Калибр».

«Компьютерные игры выходят за рамки домашнего досуга детей и даже в начальных классах становятся важной частью школьной жизни. Самым юным среди победителей соревнований стал первоклассник школы № 1519 Демид Жигалов. В турнире «Каникулы в сети» он обошел 62 соперников и два раза становился первым в мобильной дисциплине Mobile Legends: Bang Bang», – отметил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.