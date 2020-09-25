Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Москве за год более 20 тысяч школьников приняли участие в киберспортивных соревнованиях

В Москве за год более 20 тысяч школьников приняли участие в киберспортивных соревнованиях

В Москве за год более 20 тысяч школьников приняли участие в киберспортивных соревнованиях

В Москве за год более 20 тысяч учащихся из 340 школ приняли участие в киберспортивных соревнованиях Московского центра «Патриот.Спорт», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Всего состоялось девять мероприятий.

Победителями чемпионатов стали 211 человек, призовые места получили еще 390 участников. Больше всего финалистов среди представителей школы № 1502 «Энергия», школ № 2097 и 1212. Хорошие результаты показали ребята из школ № 1474, 947, 171, 444 и образовательного комплекса «Юго-Запад». Онлайн-трансляции мероприятий посмотрели более 3,5 миллиона зрителей.

Отмечается, что самым массовым турниром оказался проект «Киберкадеты». На участие в нем зарегистрировалось около 5,5 тысячи ребят. Самыми активными были команды из школ № 2097, 1212 и 1474. Наиболее популярными компьютерными играми являются World of Tanks, Dota 2 и «Калибр».

«Компьютерные игры выходят за рамки домашнего досуга детей и даже в начальных классах становятся важной частью школьной жизни. Самым юным среди победителей соревнований стал первоклассник школы № 1519 Демид Жигалов. В турнире «Каникулы в сети» он обошел 62 соперников и два раза становился первым в мобильной дисциплине Mobile Legends: Bang Bang», – отметил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В Амурской области запущены 42 центра «Точка роста»
В Амурской области запущены 42 центра «Точка роста»
Три золотые медали и одну серебряную завоевала сборная России на Международной олимпиаде по информатике
Три золотые медали и одну серебряную завоевала сборная России на
В Москве за год более 20 тысяч школьников приняли участие в киберспортивных соревнованиях
В Москве за год более 20 тысяч школьников приняли участие в
Дуэт уюта и сексуальности: Ирина Шейк позирует в новой рекламной кампании
Дуэт уюта и сексуальности: Ирина Шейк позирует в новой рекламной
Эксперты рассказали о дополнительных тратах при оформлении ипотеки
Эксперты рассказали о дополнительных тратах при оформлении ипотеки
СМИ: Паттинсон, Коллинз и Макгрегор станут ведущими грандиозного концерта
СМИ: Паттинсон, Коллинз и Макгрегор станут ведущими грандиозного
Женский гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Сенатор Грэм: источник компромата на Трампа мог быть "российским агентом"
Сенатор Грэм: источник компромата на Трампа мог быть "российским
В США сенаторы предлагают принять санкции против России из-за Навального
В США сенаторы предлагают принять санкции против России из-за
Плющенко ответил на критику директора "Самбо-70" фразой из "Жмурок"
Плющенко ответил на критику директора "Самбо-70" фразой из "Жмурок"
В кабмине рассказали о готовящейся всероссийской реновации
В кабмине рассказали о готовящейся всероссийской реновации
Росстат рассказал о росте цен на бензин
Росстат рассказал о росте цен на бензин

Топ на сегодня

Мариинский театр представит премьеру балета Ратманского "Семь сонат"
Мариинский театр представит премьеру балета Ратманского "Семь сонат"
"Это наш ответ России": во что НАТО превращает армию Украины
"Это наш ответ России": во что НАТО превращает армию Украины
«Центрально-европейское единство» без Украины: Визит Сийярто в Закарпатье
«Центрально-европейское единство» без Украины: Визит Сийярто
Дело чести для ФРГ. Лавров призвал не переживать насчет "Севпотока-2"
Дело чести для ФРГ. Лавров призвал не переживать насчет "Севпотока-2"
Россия должна быть довольна активностью Армении на Ближнем Востоке — мнение
Россия должна быть довольна активностью Армении на Ближнем Востоке —

Еще по теме

Российская начальная школа признана лучшей в мире
Более десяти миллионов человек собрал «Бессмертный полк»
Школьники Пятигорска приняли участие в военно-спортивной игре «Зарничка», организованной региональным отделением ДОСААФ
Большинство школьников в Великобритании не явились на онлайн-уроки