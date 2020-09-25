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В Москву вернулся коронавирус. Какие ограничения ждут жителей столицы?

В Москву вернулся коронавирус. Какие ограничения ждут жителей столицы?

В мире все больше сообщений о новых вспышках эпидемии коронавирусной инфекции. Уже сегодня Сергей Собянин выпустил сообщение о том, что с 28 сентября гражданам в группе риска необходимо оставаться дома и не посещать общественных мест без крайней необходимости.


«Москвичей старшего возраста просят без особой необходимости не посещать людные места, а также временно отказаться от личных контактов с родственниками и друзьями, живущими отдельно. Работающим пенсионерам настоятельно рекомендуют перейти на дистанционный режим или взять отпуск»,


— говорится в сообщении мэра Москвы.

Дополнительно правительство напомнило гражданам о необходимости соблюдения мер профилактики и масочного режима. Речи о более жёстких ограничения пока не идёт, всё зависит от картины заболеваемости.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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