В Москву вернулся коронавирус. Какие ограничения ждут жителей столицы?

Лидия Мартынова

В мире все больше сообщений о новых вспышках эпидемии коронавирусной инфекции. Уже сегодня Сергей Собянин выпустил сообщение о том, что с 28 сентября гражданам в группе риска необходимо оставаться дома и не посещать общественных мест без крайней необходимости.

«Москвичей старшего возраста просят без особой необходимости не посещать людные места, а также временно отказаться от личных контактов с родственниками и друзьями, живущими отдельно. Работающим пенсионерам настоятельно рекомендуют перейти на дистанционный режим или взять отпуск»,

— говорится в сообщении мэра Москвы.

Дополнительно правительство напомнило гражданам о необходимости соблюдения мер профилактики и масочного режима. Речи о более жёстких ограничения пока не идёт, всё зависит от картины заболеваемости.

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