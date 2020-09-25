В НБУ пояснили снижение курса гривны

Алексей Вольцев

Повышенный спрос на валюту со стороны импортеров в сентябре вызвал некоторое ослабление гривны, однако серьезного давления на нацвалюту сейчас нет, сообщили в пресс-службе НБУ."Валютная политика не меняется. Курс формируется рынком, а мы только сглаживаем чрезмерные колебания как в одну, так и в другую сторону. В августе предложение валюты было больше спроса. Поэтому курс гривны укреплялся, а НБУ пополнял резервы. В сентябре спрос на валюту вырос со стороны импортеров. Это обусловило определенное ослабление гривны", - указали в НБУ.При этом в регуляторе отметили, что для сглаживания колебаний НБУ возобновил интервенции по продаже валюты."Фундаментального давления на гривну нет. Есть значительное предложение валюты со стороны экспортеров. В октябре-ноябре предложение валюты, вероятно, возрастет благодаря продажам аграриев", - предположили в Нацбанке.При этом в НБУ подчеркнули, что не намерены искусственно сдерживать укрепление гривны.