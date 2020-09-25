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В Ненецком автономном округе откроется детский технопарк «Кванториум»

В Ненецком автономном округе откроется детский технопарк «Кванториум»

В Ненецком автономном округе откроется детский технопарк «Кванториум», сообщает пресс-служба правительства региона.

Технопарк создается в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Обучение детей будет проходить по семи направлениям: «Промдизайнквантум», «DATA-квантум», «Промробоквантум», «IT-квантум», «VR/AR-квантум» (виртуальная и дополненная реальность), «Автоквантум». Кроме того, в «Кванториуме» будет открыта лаборатория «Хай-тек», оснащенная современными инструментами и станками с числовым программным управлением для работы над собственными проектами.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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