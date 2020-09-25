В Псковской области открыли горячую линию для родителей по контролю за качеством горячего питания в школах

Анастасия Иванова

В Псковской области открыли горячую линию для родителей школьников по контролю за качеством горячего питания в школах, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя регионального комитета по образованию Александра Седунова.

«Горячая линия создана комитетом по образованию. Все могут позвонить, такая система мониторинга по контролю организации питания существует выездная. Наши специалисты приезжают в образовательные организации, проводят мониторинг. Это проводится и в заочном режиме. Мы в течение дня получаем срез моментальный по видео- и фотофиксации – какие блюда в той или иной школе есть, как организовано питание, чем питаются дети», – сказал Седунов.

По его словам, зафиксирован ряд жалоб со стороны родителей на организацию детского питания.

«Жалобы отрабатываются, ни одно из обращений не остается без ответа и без внимания. Первые дни были вопросы, связанные с переменами. Было несколько жалоб, связанных с тем, что блюда подавались холодными. Эти сигналы были отработаны, жалобы были закрыты. Целая серия обращений связана с набором самих блюд: были родители, которые жаловались на присутствие рыбы, и говорили, что не всегда к этому приучены наши дети», – уточнил Седунов.

Он добавил, что всего в Псковской области горячее питание получают около 29 тысяч детей начальной школы.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил бесплатно обеспечить всех учеников начальной школы горячим питанием. По словам главы государства, данная мера чрезвычайно важна для общества.

Президент предложил для организации бесплатного горячего и здорового питания направить средства из трех источников: федерального, регионального и местного. В школах также будет создана необходимая инфраструктура, оборудованы столовые и буфеты, налажена система снабжения.