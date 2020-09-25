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В Росаккредитации объяснили, как выбрать компанию для поверки счётчиков

В Росаккредитации объяснили, как выбрать компанию для поверки счётчиков

Росаккредитация советует россиянам перед поверкой бытовых счётчиков проверять компании через реестр аккредитованных лиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Для проверки аккредитованного лица потребителю следует запросить у компании, которая будет делать поверку, точное наименование компании и (или) её ИНН», — заявили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что имея эти сведения, любой гражданин может зайти в открытый реестр аккредитованных лиц на сайте Росаккредитации.

«После ввода данных в поля «наименование компании» и (или) «ИНН» при наличии аккредитации у компании появится информация об аккредитованном лице», — добавили в Росаккредитации.

Статус аккредитации организации можно определить по цвету пиктограммы: зелёный цвет означает, что аккредитация действует, красный — прекращена, жёлтый — приостановлена.

24 сентября в силу вступили новые правила поверки бытовых счётчиков. Теперь бумажные свидетельства о поверке будут выдаваться только по желанию пользователей, а единственным юридически значимым подтверждением будет электронная регистрация. После поверки счётчиков гражданин сможет проверить запись о ней в едином реестре Росстандарта.

В Росаккредитации также напомнили, что жители России могут до 1 января 2021 года использовать бытовые приборы учёта без проведения очередной поверки. Эти меры приняты в связи с распространением в стране коронавируса.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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