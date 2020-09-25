В Ровно взорвали микроавтобус (фото)

Лидия Мартынова

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Ровно, где ранее бросили гранату во двор дома судьи, неизвестные подорвали микроавтобус Volkswagen T5 — в салон транспортного средства бросили предположительно гранату РГД-5.

Как сообщают в =AZXDwVIq7tPC-ll1vNGbmWSC9kynkgRpWstcw4wXL1XN3SYTgCkqOq-GO0h4lvIByGtNMld6UrzyyWxA0pLpgPyI_BRKVWizZ8ie7FRjvYExf-6irpy2_ZxykcDWb2ptFBC3tE8Allra-lfYXl0pJwYTEDBlSRC5nEyDYkb1oZClV-v_mGalWIDAeyUR8s4obpc&__tn__=%2CO%2CP-R]ГУНП в Ровенской области, взрыв прозвучал во дворе многоэтажного дома на улице Грушевского. К счастью, жертв и пострадавших во время этого ЧП не было.

«Правоохранители установили, что злоумышленники, разбив стекло со стороны водителя, бросили предварительно гранату РГД-5. Осколки отправлены на экспертизу. Взрывом поврежден салон авто, дверцы, лобовое и боковые стекла. Кроме того, незначительные механические повреждения получил и припаркованный рядом микроавтобус», — сообщают в полиции.

Отмечается, что микроавтобус принадлежит 36-летней жительнице Ровно, а пользуется им 22-летний местный житель.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве местный житель бросил с крыши многоэтажного дома гранату — в результате взрыва были повреждены окна квартир, фасады, гараж и автомобиль.

