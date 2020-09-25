Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Ровно взорвали микроавтобус (фото)

В Ровно взорвали микроавтобус (фото)

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Ровно, где ранее бросили гранату во двор дома судьи, неизвестные подорвали микроавтобус Volkswagen T5 — в салон транспортного средства бросили предположительно гранату РГД-5.

Как сообщают в =AZXDwVIq7tPC-ll1vNGbmWSC9kynkgRpWstcw4wXL1XN3SYTgCkqOq-GO0h4lvIByGtNMld6UrzyyWxA0pLpgPyI_BRKVWizZ8ie7FRjvYExf-6irpy2_ZxykcDWb2ptFBC3tE8Allra-lfYXl0pJwYTEDBlSRC5nEyDYkb1oZClV-v_mGalWIDAeyUR8s4obpc&__tn__=%2CO%2CP-R]ГУНП в Ровенской области, взрыв прозвучал во дворе многоэтажного дома на улице Грушевского. К счастью, жертв и пострадавших во время этого ЧП не было.

«Правоохранители установили, что злоумышленники, разбив стекло со стороны водителя, бросили предварительно гранату РГД-5. Осколки отправлены на экспертизу. Взрывом поврежден салон авто, дверцы, лобовое и боковые стекла. Кроме того, незначительные механические повреждения получил и припаркованный рядом микроавтобус», — сообщают в полиции.

Отмечается, что микроавтобус принадлежит 36-летней жительнице Ровно, а пользуется им 22-летний местный житель.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве местный житель бросил с крыши многоэтажного дома гранату — в результате взрыва были повреждены окна квартир, фасады, гараж и автомобиль.

139 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Слуцкий оценил идею США ввести санкции против России из-за Навального
Слуцкий оценил идею США ввести санкции против России из-за Навального
ММОМА и Еврейский музей и центр толерантности представляют проект по профориентации для подростков
ММОМА и Еврейский музей и центр толерантности представляют проект по
В Псковской области открыли горячую линию для родителей по контролю за качеством горячего питания в школах
В Псковской области открыли горячую линию для родителей по контролю
В Москве подвели итоги VI Всероссийской олимпиады вожатых
В Москве подвели итоги VI Всероссийской олимпиады вожатых
Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Сбербанк выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Сбербанк выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Польша не намерена разрывать дипломатические отношения с Белоруссией
Польша не намерена разрывать дипломатические отношения с Белоруссией
Британия и ЕС не признали легитимность Лукашенко
Британия и ЕС не признали легитимность Лукашенко
Бахрушинский музей открыл выставку к 155-летнему юбилею его основателя
Бахрушинский музей открыл выставку к 155-летнему юбилею его основателя
ЦУМ оштрафовали на 1 миллион рублей за нарушение масочного режима
ЦУМ оштрафовали на 1 миллион рублей за нарушение масочного режима
Почему Чонгук обращается к Тэхёну на «Вы»?
Почему Чонгук обращается к Тэхёну на «Вы»?
«Мы отдалились», — Чонгук рассказывает, как изменилась его дружба с Ви
«Мы отдалились», — Чонгук рассказывает, как изменилась его дружба с Ви

Топ на сегодня

Дело чести для ФРГ. Лавров призвал не переживать насчет "Севпотока-2"
Дело чести для ФРГ. Лавров призвал не переживать насчет "Севпотока-2"
Как научиться не накручивать себя: меняем энергетику с отрицательной на положительную
Как научиться не накручивать себя: меняем энергетику с отрицательной
Миссия Польши: полонизировать и ликвидировать Белоруссию — мнение
Миссия Польши: полонизировать и ликвидировать Белоруссию — мнение
Путин призвал губернаторов не подводить избирателей
Путин призвал губернаторов не подводить избирателей
Sotheby's проведут аукцион с самыми редкими кроссовками Nike
Sotheby's проведут аукцион с самыми редкими кроссовками Nike

Еще по теме

в Одессе: гранату бросили в окно дома, прогремел сильный взрыв
Типичная Украина: В Одессе в окно дома бросили гранату
Взрыв в Харькове: стали известны подробности происшествия (ФОТО)
Типичная Украина: В частный дом на Полтавщине бросили гранату