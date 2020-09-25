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В Швеции нашли захоронение собаки времен неолита

В Швеции нашли захоронение собаки времен неолита

В районе Юнгавикен (Ljungaviken) шведского города Сёльвесборга археологи нашли кости собаки вместе с предметами, которые интерпретируются как погребальный инвентарь. Захоронению 8400 лет, это одна из старейших находок собак, когда-либо сделанная в Швеции, и единственная, сделанная в центре поселения эпохи неолита.

Найденную собаку невозможно отнести к какой-либо из современных пород, так как они еще не существовали в ту эпоху, но обследовавший кости специалист сказал, что телосложением она больше всего напоминала «мощную борзую». Руководитель проекта Карл Перссон (Carl Persson) говорит, что археологи намерены извлечь останки вместе с почвой и всеми сопутствующими материалами и продолжить исследование находки в лабораторных условиях в Музее лена Блекинге.

Неолитическое поселение, в котором нашли собаку, существовало приблизительно в 6700–5700 годах до н. э. Оно располагалось на побережье небольшого острова или полуострова и, вероятно, использовалось людьми только часть года, летом и осенью, во время сезона рыбной ловли и охоты на тюленей. Палеоботанические находки указывают, что местными жителями в пищу употреблялись и дикие растения, в частности, малина. Со временем уровень моря поднялся, побережье было затоплено, и остатки поселения были занесены мощным слоем морского песка, обеспечившего их сохранность в течение тысячелетий. Археологи обнаружили следы 56 различных сооружений, относящихся к неолиту, и более поздние следы деятельности бронзового и железного века.

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По материалам: polit.ru

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