В СНБО разрабатывают Стратегию кибербезопасности Украины

Анастасия Иванова

В Национальном координационном центре кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) начали разработку Стратегии кибербезопасности Украины. Стратегия должна усилить киберзащиту страны.Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Стратегия будет разрабатываться с учетом международного опыта."Стратегия будет определять приоритеты национальных интересов Украины в сфере кибербезопасности, а также основные подходы и направления к формированию вопросам киберзащиты. Уверен, это существенно усилит оборону составляющую киберпространства страны", - сказал Данилов.Напомним, 14 сентября президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности, которая должна определить основные направления политики страны в этой сфере. Документ основан на трех принципах: сдерживание, устойчивость и взаимодействие.