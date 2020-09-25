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В США сенаторы предлагают принять санкции против России из-за Навального

В США сенаторы предлагают принять санкции против России из-за Навального

Группа американских сенаторов от республиканцев и демократов представила законопроект, который предполагает возможность «введения санкций против российских официальных лиц» под предлогом того, что они якобы могут иметь отношение к неким случаям «нарушения международного права». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в числе таких случаев законодатели называют и «недавнее отравление» россиянина Алексея Навального. Имена и должности лиц, в отношении которых могут ввести рестрикции, в документе не уточняются. Среди возможных санкций называют «заморозку активов» и отказ в выдаче виз.

Сенаторы предлагают администрации США «представить Конгрессу доклад» о том, какие бывшие и действующие официальные лица РФ якобы могут иметь отношение к ситуации с Навальным.

Авторы законопроекта рассчитывают, что Вашингтон проведет оценки относительно того, могут ли быть введены санкции в отношении России под предлогом нарушения законов о контроле над химическим и биологическим оружием.

Ранее ИА Newstes сообщало, что постпредству Германии при ОЗХО от России направлена нота с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с Алексеем Навальным в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО).

Оппозиционер находится в Германии с 22 августа. Его привезли туда на частном самолете из омской больницы, куда он был экстренно доставлен 20 августа после того, как потерял сознание во время перелета из Томска в Москву, а затем впал в кому.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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