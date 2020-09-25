Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В столице стартовала VII метапредметная олимпиада «Московский учитель»

В столице стартовала VII метапредметная олимпиада «Московский учитель»

В столице стартовала VII метапредметная олимпиада «Московский учитель»

В столице стартовала VII метапредметная олимпиада «Московский учитель», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Первый дистанционный тур продлится до 18 октября. На данном этапе участникам необходимо будет за четыре часа ответить на вопросы из разных областей знаний.

«Задания олимпиады различной сложности и связаны не только с тем предметом, который преподает учитель, но и с другими учебными дисциплинами. Чтобы выйти в финал, участник должен иметь широкий кругозор, уметь анализировать информацию и сопоставлять данные», – отметил заместитель директора Городского методического центра Андрей Лукутин.

Финал олимпиады состоится 31 октября. Финалистам предстоит ответить на вопросы из другой предметной области, самостоятельно составить задания на функциональную грамотность, разработать сценарий урока по заданным условиям, а также проверить ученическую работу по заданным критериям.

Метапредметная олимпиада «Московский учитель» проводится в столице с 2014 года, а инициаторами ее проведения стали сами учителя. Ее целью является поддержка деятельности талантливых педагогов, которые обладают всеми необходимыми компетенциями для достижения высоких образовательных результатов учащихся. За шесть лет в олимпиаде приняли участие 40 тысяч столичных педагогов.

Олимпиада проводится Городским методическим центром и Центром педагогического мастерства совместно с Межпредметной ассоциацией столичных учителей.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В столице стартовала VII метапредметная олимпиада «Московский учитель»
В столице стартовала VII метапредметная олимпиада «Московский учитель»
В Хабаровском крае открылся второй детский технопарк «Кванториум»
В Хабаровском крае открылся второй детский технопарк «Кванториум»
В 42 сельских школах Красноярского края запустят центры «Точка роста»
В 42 сельских школах Красноярского края запустят центры «Точка роста»
В Швеции нашли захоронение собаки времен неолита
В Швеции нашли захоронение собаки времен неолита
Фан-сайт по сериалу «Очень странные дела»
Фан-сайт по сериалу «Очень странные дела»
В СНБО разрабатывают Стратегию кибербезопасности Украины
В СНБО разрабатывают Стратегию кибербезопасности Украины
Обмен Биткоинов с помощью сервиса Monabey
Обмен Биткоинов с помощью сервиса Monabey
Какие фото нельзя выкладывать в интернет, чтобы вас не сглазили
Какие фото нельзя выкладывать в интернет, чтобы вас не сглазили
«Попал под фильтр»: Глава немецкой контрразведки проспал «правых» — мнение
«Попал под фильтр»: Глава немецкой контрразведки проспал «правых» —
Новая криминальная драма выходит на видеосервисе PREMIER
Новая криминальная драма выходит на видеосервисе PREMIER
В Ненецком автономном округе откроется детский технопарк «Кванториум»
В Ненецком автономном округе откроется детский технопарк «Кванториум»
Министр просвещения и губернатор Московской области подвели итоги акции «Экодежурный по стране»
Министр просвещения и губернатор Московской области подвели итоги

Топ на сегодня

Как научиться не накручивать себя: меняем энергетику с отрицательной на положительную
Как научиться не накручивать себя: меняем энергетику с отрицательной
Sotheby's проведут аукцион с самыми редкими кроссовками Nike
Sotheby's проведут аукцион с самыми редкими кроссовками Nike
Яна Рудковская о воспитании Гном Гномыча, ссорах с Евгением Плющенко и скандале с Ритой Дакотой
Яна Рудковская о воспитании Гном Гномыча, ссорах с Евгением Плющенко
Ростовский губернатор пообещал быстро реагировать на запросы жителей
Ростовский губернатор пообещал быстро реагировать на запросы жителей
В Подмосковье в этом году бесплатное горячее питание в школах стали получать 415 тысяч детей
В Подмосковье в этом году бесплатное горячее питание в школах стали

Еще по теме

В Москве пройдет онлайн-олимпиада «Знаем русский язык»
Васильева примет участие в открытии финала конкурса "Учитель года"
В Москве впервые пройдет олимпиада мегаполисов для школьников всего мира
В Москве проходит дистанционная олимпиада по генетике для школьников 8–10-х классов