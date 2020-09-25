В столице стартовала VII метапредметная олимпиада «Московский учитель»

Анастасия Иванова

В столице стартовала VII метапредметная олимпиада «Московский учитель», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Первый дистанционный тур продлится до 18 октября. На данном этапе участникам необходимо будет за четыре часа ответить на вопросы из разных областей знаний.

«Задания олимпиады различной сложности и связаны не только с тем предметом, который преподает учитель, но и с другими учебными дисциплинами. Чтобы выйти в финал, участник должен иметь широкий кругозор, уметь анализировать информацию и сопоставлять данные», – отметил заместитель директора Городского методического центра Андрей Лукутин.

Финал олимпиады состоится 31 октября. Финалистам предстоит ответить на вопросы из другой предметной области, самостоятельно составить задания на функциональную грамотность, разработать сценарий урока по заданным условиям, а также проверить ученическую работу по заданным критериям.

Метапредметная олимпиада «Московский учитель» проводится в столице с 2014 года, а инициаторами ее проведения стали сами учителя. Ее целью является поддержка деятельности талантливых педагогов, которые обладают всеми необходимыми компетенциями для достижения высоких образовательных результатов учащихся. За шесть лет в олимпиаде приняли участие 40 тысяч столичных педагогов.

Олимпиада проводится Городским методическим центром и Центром педагогического мастерства совместно с Межпредметной ассоциацией столичных учителей.