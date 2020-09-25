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В трейлере фильма "Китобой" героиня Асмус появляется в секс-чате

В трейлере фильма "Китобой" героиня Асмус появляется в секс-чате
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус на красной дорожке перед премьерой фильма режиссера Анны Меликян "Трое" в рамках 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

В ролике показано несколько эпизодов, на которых актриса раздевается, но не до конца. Ранее она рассказывала, что благодарна режиссеру за то, что он не стал использовать чересчур откровенные сцены, хотя это "могло быть хайпово".

"Роль у меня девушки из секс-видеочата, мы снимали гораздо больше, чем показали в кино. Мне очень приятно, что Филипп не счел нужным показывать обнаженные сцены. У него был материал, это могло бы быть хайпово, вызвало резонанс, привлекло дополнительно зрителей, но для его истории он решил оставить то, что оставил. И это действительно не нужно", – прокомментировала Асмус.

На прошедшем "Кинотавре" дебютная работа Филиппа Юрьева завоевала сразу две награды: за лучшую режиссуру и мужскую роль (Владимир Онохов). "Китобой" с восторгом приняли и на Венецианском кинофестивале (проходил со 2-го по 12-е сентября), где ленте вручили главный приз в параллельной программе Мостры.


Вместе с Кристиной Асмус и Владимиром Оноховым в фильме также снялись Владимир Любимцев и Арье Вортхальтер.

"Китобой" выйдет в прокат 8 октября.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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