В Винницкой области подрались кандидаты в депутаты

Влада Некрасова

В Винницкой области подрались кандидаты в депутаты на местных выборах. По данным правоохранителей, инцидент произошел между действующим депутатом Калиновского районного совета, который баллотируется в Калиновской ОТГ, и кандидатом в депутаты областного совета.В полицию обратился 52-летний депутат Калиновского районного совета. По его словам, около 18 часов к его дому приехал действующий депутат Винницкого областного совета с кандидатом в депутаты.Во время общения между ними возник конфликт, связанный с избирательной кампанией. 40-летний кандидат в депутаты Винницкого областного совета нанес заявителю удар в голову. В ответ потерпевший повредил его машину Toyota Land Cruiser.Свидетелем драки стал работник потерпевшего. Он вмешался в ситуацию и выстрелил вверх из устройства для отстрела резиновых пуль.Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован.Кандидат в депутаты облсовета задержан. Поврежденный автомобиль помещен на штрафплощадку.По данному факту начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации с ч.2 ст. 296 УК Украины (хулиганство). За такое правонарушение предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.Имена участников конфликта не называются.Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года. В этом году они состоятся в условиях пандемии коронавируса.5 сентября стартовала предвыборная кампания. 15 сентября начался процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского глав.