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Вспышка COVID-19 в воинской части Нацгвардии: стали известны детали

Вспышка COVID-19 в воинской части Нацгвардии: стали известны детали

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Коронавирусная инфекция поражает не только высокопоставленных силовликов, но и рядовых правоохранителей: в воинской части 3026 Национальной гвардии Украины подтвердили три случая заболевания военнослужащих части COVID-19.

Об этом журналистам сообщили в Южном оперативно-территориальном объединении НГУ, передает Укринформ.

«Один из них — военнослужащий срочной службы, 11 сентября вернулся из отпуска, с Черкасской области. Первые признаки заболевания появились 20.09.2020 года. Два других больных — военнослужащие по контракту, которые находятся в штате дежурной службы части, пожаловались на ухудшение состояния здоровья 20.09 и 23.09.2020 года», — сообщили в Нацгвардии.

Военнослужащих в экстренном порядке направили в медицинские учреждения Запорожья, где им провели диагностические обследования методом ПЦР, которые показали положительные результаты.

Сейчас военнослужащие проходят лечение в ГУ «ТМО МВД Украины в Запорожской области»: военнослужащий срочной службы — в стационарных условиях, военнослужащие по контракту — амбулаторно в условиях самоизоляции под контролем медицинских работников воинских частей 3033 и 3026 и ГУ «ТМО МВД Украины в Запорожской области» .

В части проведены необходимые мероприятия по выявлению контактных лиц. На территории военного городка развернут изолятор с круглосуточным наблюдением медицинского персонала и проведением соответствующих дезинфекционных мероприятий.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 24 сентября, в Украине подтверждены 188 106 случаев заболевания COVID-19, из них 3 757 летальных, 83 458 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3 372 новых случаев заражения.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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