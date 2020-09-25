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За что санкции-то? Венгрия указала на "неразумность" шагов ЕС против РФ

За что санкции-то? Венгрия указала на "неразумность" шагов ЕС против РФ
По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана санкции в отношении России – неразумная политика, однако Будапешт готов обдумать инициативу ЕС, если таковая появится, передает агентство Reuters.

"С точки зрения Венгрии мы не видим, почему нам нужно это делать (Вводить санкции против России, – ред.). Но если Европейский союз хочет инициировать это, мы готовы обдумать", – приводит агентство слова Орбана.

На прошлой неделе Европарламент в принятой по итогам обсуждения резолюции потребовал ужесточить ограничения против РФ из-за ситуации с российским блогером Алексеем Навальным и провести международное расследование инцидента


Премьер-министр Венгрии подчеркнул необходимость сотрудничества с Россией в сфере торговли.


"Мы должны быть очень, очень жесткими в военном плане по отношению к России, и мы должны очень активно сотрудничать в сфере торговли", – заключил Орбан.

# Технологии / Политика
По материалам: ria.ru

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