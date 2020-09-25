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Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook

Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook
Блокировка российских аккаунтов в социальной сети Facebook является элементом моделирования информационного пространства и вмешательством в дела страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Facebook в четверг объявил о блокировке трех сетей аккаунтов из России в связи с нарушением ее "политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства". Посольство РФ в Вашингтоне обвинило Facebook в цензуре и призвало администрацию соцсети перестать уклоняться от обсуждения проблем с российскими властями.

# В мире
По материалам: ria.ru

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