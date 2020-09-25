Женский гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года

Вадим Карасев

Переходная неделя от сентября к октябрю полна сюрпризов. Астрологи расшифровали тайные послания звезд и рассказали, чего ожидать в начале нового месяца представительницам разных Знаков Зодиака.

Октябрь 2020 года — месяц, который потребует умеренности во всем. Астрологическая картина ближайшей недели такова: влияние планет обострит интуицию, способность понимать и чувствовать окружающих людей. Именно поэтому женщинам нужно внимательнее, чем обычно, прислушиваться к внутреннему «Я»: на этой неделе оно будет настроено на особенную частоту. Возросшая способность к сопереживанию и обостренность чувств — самая лучшая приправа к творческим занятиям и духовным практикам.

Женщина-Овен

Женщины-Овны окончательно вступают в плодотворный период, который подарит им светлые дни, новые успехи и долгожданные перемены к лучшему. Это неделя роста, когда необходимо формировать конкретные планы на осень, закладывать основу будущих побед. Как ни странно, именно сейчас у многих Овнов могут возникнуть депрессивные мысли, ощущение усталости, чувство растерянности или одиночества. Самая нежелательная реакция на такие проявления — инфантильная: не стоит жалеть себя и утешать сладостями. Самый эффективный способ восполнить энергетический запас и улучшить настроение — медитация на огонь, физическая активность и творчество (особенно вокальные упражнения).

Женщина-Телец

Октябрь — месяц упорного труда и ответственных решений. По мнению астрологов, наступает лучший момент для того, чтобы разгрести завалы начатых, забытых, почти доделанных и прочих тормозящих продвижение вперед дел. Редакция сайта dailyhoro.ru советует составить их список и планомерно решать одно за другим, наблюдая за тем, как список становится меньше с каждым днем. Активные трудовые подвиги, увы, могут не лучшим образом сказаться на личной жизни. Удержать качели в равновесии помогут знаки внимания к любимому человеку, детям и близким родственникам.

Женщина-Близнецы

Энергии планет активны, но в работе и важных делах не стоит принимать резких, импульсивных решений. Астрологи советуют переключить свое внимание на другое: кому-то из близких, вероятно, захочется неожиданно спровоцировать конфликт. Если это случится, то в общении женщинам-Близнецам пригодятся навыки дипломатии, а также гибкость и умение находить компромиссы. В целом сейчас будет лучше позаботиться о доме, семье, уюте. Если затеять внеплановую уборку, можно не только освободить пространство от сгустков негативной энергии, но и найти что-то очень приятное: любимую вещь, пропавшую в недрах шкафа, важный документ или семейную фотографию, затерявшуюся в стопке бумаг.

Женщина-Рак

Звезды поднимут вокруг представительниц Рака бурю деятельности, которая проявится в обилии звонков, дел, общения. Ближайшие 7 дней будут наполнены знакомствами, интернет-переписками, новыми планами. Если на пути появится перспективное дело, значит, самое время проявить инициативу. Деловые предложения, кажущиеся скучными и банальными, могут стать источником карьерных успехов в обозримом будущем. Но астрологи советуют не забывать, что, начиная что-то новое, лучше иметь опору в лице родных и близких. Поэтому не лишним будет уделить внимание семье, особенно детям-подросткам: нестабильность переходного периода может превратить их в ходячий мешок капризов и недоразумений.

Женщина-Лев

На этой неделе хорошо браться за те дела и проекты, которые можно успеть завершить до воскресенья. Из долгоиграющих процессов удачными будут обучение, повышение квалификации, тренировка талантов, усвоение новых навыков. Чтобы дела шли благополучно, женщинам-Львам важно сохранять силу духа и программировать себя на успех, используя 5 способов воздействия на подсознание. В рабочих делах не стоит упускать из внимания поступки окружающих: судить можно только по делам, а не словам. А вот в близких отношениях возникнет сильное чувство общности между партнерами. В этот период можно безоговорочно доверять словам любимого человека.

Женщина-Дева

У Дев начинается полоса перемен, а любые изменения, даже к лучшему, вызывают стресс. Астрологи советуют не торопиться с обещаниями и решениями: стоит дать обстоятельствам раскрыться во всех подробностях. При возможности, стоит притормозить и оглядеться по сторонам: есть опасность стать жертвой обмана или мошенничества. Каждый раз, выходя из дома, Девам стоит обратиться к интуиции. Именно она подскажет им в нужный момент отказаться от поездки или не ввязываться в сомнительную авантюру. Ориентироваться сейчас лучше всего на семью: близкие люди помогут разобраться в вихре разных возможностей и событий этой недели.

Женщина-Весы

В делах нужно быть реалисткой, но такой подход на этой неделе может сильно затормозить творческие процессы. Не стоит переживать из-за бытовых проблем. Если вдохновение иссякло, астрологи советуют остановиться и дать себе время просто помечтать. Движение перемен начинается из тишины, пассивности и созерцания. Поездки по текущим, горящим делам разумнее перенести на вторую половину недели, посвятив первую личным нуждам и заботе о своем самочувствии. Начало недели будет благоприятным для косметических процедур и прочих мероприятий, которые помогут подчеркнуть достоинства и избавиться от недостатков.

Женщина-Скорпион

Удача будет на стороне тех Скорпионов, которые при меняющихся обстоятельствах смогут остаться верными своим принципам и решениям. Идеалы — это не просто красивое слово, а залог успеха и достижения целей. Именно они вдохновляют, способствуют проявлению личности, дают силы и помогают менять жизнь к лучшему. Все это в теории, а ели говорить конкретно, то неделя благоприятна для светской жизни, переговоров, общения, новых знакомств. Женщины-Скорпионы, уверенные в себе и своих словах, будут способны убедить и повести за собой окружающих. А вот отдохнуть от рабочих дел и волнений помогут близкие люди, а также ароматерапия, дыхательные практики, йога.

Женщина-Стрелец

Эта неделя будет удачной в деловом отношении, работе, деньгах. Приложенные ранее усилия наконец начнут приносить долгожданные результаты. Планеты обещают направить мощный вихрь возможностей, который подхватит и пронесет сквозь преграды, трудности, происки завистников к недостижимым ранее целям. Представительниц Знака ждут удачные знакомства, многообещающие предложения, выгодные сделки, приятные бонусы. Согласно гороскопу, это будет отличное время, чтобы проявить амбициозность, укрепить свой социальный статус, расширить авторитет и, возможно, пополнить счет в банке.

Женщина-Козерог

Неделя может принести непредсказуемые реакции, негативные эмоции и неприятные последствия. По словам астрологов, женщины-Козероги могут начать бунт: захочется протестовать против всего, противоречить, перегибать палку, провоцировать конфликты. Все дело в стрессе, который будет вызван переходным периодом. Первый способ самозащиты — это умение управлять эмоциями и ставить границы. Если эмоции накалятся, стоит взять паузу и глубоко подышать. Астрологи советуют чаще бывать на свежем воздухе, больше медитировать, смотреть на небо. Другой способ разрядки — наводить порядок вокруг: благоустраивать дом, покупать красивые вещи.

Женщина-Водолей

В октябре попутный ветер будет дуть в спину представительницам Водолея, что позволит им сдвинуть с мертвой точки важные, но давно буксующие дела. Звезды принесут спокойствие, упорство, трудолюбие, которые обернутся проливным денежным дождем к середине октября. Неделя обещает солнечную погоду и при решении любых других важных вопросов: удача все время будет где-то поблизости. Правда, есть и опасности: женщин-Водолеев, которые не оборвали энергетические привязки, может догнать прошлое. В жизнь вновь ворвется тот, кто раньше играл в ней важную роль. Ностальгия по прошлой любви может стать началом новых отношений.

Женщина-Рыбы

Энергии планет на этой неделе будут активны, поэтому Рыбам не стоит упускать возможности, которые с 28 сентября по 4 октября примут конкретную форму. Астрологи советуют действовать новыми методами и руководствоваться смелыми мыслями — много радости принесут творческие проекты и романтическая сфера. Парам лучше отложить обсуждение совместных целей и заняться их реализацией. Правда, гороскоп не рекомендует заботиться о том, как понравиться окружающим и подстраиваться под чужие вкусы. Самая точная оценка — собственное чувство удовлетворения и радость от процесса. Если этого нет, стоит пересмотреть приоритеты.