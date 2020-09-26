Авиакатастрофа в Харькове. Разбился учебный самолет с курсантами. Больше 20 жертв

Лидия Мартынова

Сегодня в Чугуевском районе Харьковской области упал военный самолёт, на борту которого находились курсанты. На данный момент количество погибших не подсчитано точно, однако, по сообщению СМИ, более 20 молодых парней можно считать погибшими. Кроме того, вместе с курсантами в самолёте находились и старшие по званию, офицеры Министерства обороны Украины.

Трагедия не пощадила никого… Как сообщается, всего в самолёте на момент взлёта находилось 28 человек, а после падения спасатели обнаружили несколько обгоревших мужчин с 90 % ожогов всего тела, которых, к сожалению, спасти было невозможно.

Президент Украины моментально отреагировал на внезапное сообщение о катастрофе и пообещал отправиться в Харьков первым же рейсом, а также принёс соболезнования семьям погибших курсантов и старших военнослужащих.

На данный момент причины случившегося не сообщаются оглашаются, но уже стало известно, что один из пилотов успел спастись, выпрыгнув с борта за несколько секунд до крушения.

«Разбился самолет Ан-26. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые. По состоянию на эту минуту подтверждено 20 погибших. Двоих ищем. Двое выжили. По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов. Катастрофа произошла, когда самолет заходил на посадку на аэродром города Чугуева. Срочно создаем правительственную комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал Премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда»,

— сделал заявление Зеленский.Подпишись на нас в Яндекс Новости