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Байден упрекнул Трампа в том, что тот не осуждает Лукашенко

Байден упрекнул Трампа в том, что тот не осуждает Лукашенко

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден подверг критике своего соперника на выборах Дональда Трампа за то, что он отказывается высказаться по событиям в Белоруссии.

Как сообщает Reuters, сам Байден подавая пример того, как именно следует относится к ситуации в Минске, назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко «нелегитимным самодержцем».

«Президент Трамп отказывается высказаться против действий Лукашенко или предложить свою личную поддержку сторонникам демократии», — уличил своего конкурента «старый Джо».

При этом у него самого с поддержкой белорусских «сторонников демократии» полный порядок — Байден за них горой, а Лукашенко — трусливый диктатор, прячущийся от своего народа.

«Президент, который прячется в страхе от своих граждан, который отказывается принять волю народа, — это признак слабости, нелегитимный самодержец, а не сильный лидер», — уверен Байден.

Госдепартамент США ранее также заявил, что Вашингтон не считает Александра Лукашенко легитимным президентом, так как выборы были несправедливыми.

Поведение американского руководства можно в данном случае считать стандартным. Оно такое же как и в случаях с другими «цветными революциями». Правы только сами «революционеры».

И это при том, что в самой Белоруссии от нескончаемых незаконных манифестаций страдает нет только власть но и большинство простых граждан.

Ранее ИА Newstes сообщало, что жителям Минска осточертела та вакханалия, которую устраивают на улицах оппозиционеры. Они звонят по телефону 102, требуя от власти навести наконец порядок, чтобы можно было спокойно жить и работать.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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