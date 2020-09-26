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Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки

Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки
Белорусский государственный медиахолдинг "Белтелерадиокомпания" восстановил онлайн-вещание на своем сайте, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее онлайн-вещание главного телеканала холдинга "Беларусь 1" на официальном сайте компании стало недоступным после того, как на сайте вместо программы, транслируемой в телеэфире, стали демонстрироваться кадры с улиц, на которых силовики противодействуют протестующим. В Telegram-канале группировки хакеров, называющих себя "Киберпартизанами", появилось сообщение, указывающее на их причастность к изменениям на сайте компании. Онлайн-трансляция была нарушена более чем на час.

# В мире
По материалам: ria.ru

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