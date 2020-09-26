Часы ангела на октябрь 2020 года

Вадим Карасев

Часы ангела — это время, когда небеса открыты и внемлют каждому слову и просьбе. В октябре каждый сможет пообщаться со своим хранителем в определенные часы, чтобы заручиться поддержкой свыше и достичь новых высот в жизни.

Поддержка, которую человек ощущает на подсознательном уровне, служит прямым доказательством того, что небесные покровители не дремлют. Высшие силы оберегают каждого, кто стремится к свету и не забывает начинать каждый день с улыбкой, а завершать — с благодарностью. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют начать октябрь с молитвенного обращения к ангелу-хранителю и далее ежедневно общаться с ним, чтобы всегда находиться под его защитой.

1 октября у ангела-хранителя с 07:25 до 08:15 просят исцеления от недугов, чтобы начать месяц активно.

2 октября ангелу молятся с 07:12 до 08:10, чтобы он помог найти верный путь, на котором не будет препятствий и проблем.

3 октября у ангела просят защиты от недоброжелателей. Молитву возносят с 08:11 до 08:45.

4 октября с 08:25 до 09:05 у ангела просят помощи в делах, чтобы не зайти в тупик и исключить досадные промахи.

5 октября ангела с 09:16 до 09:48 молят послать знак, чтобы избежать проблем и обойти стороной недоброжелателей.

6 октября молитва, обращенная к ангелу-хранителю с 08:20 до 09:10, поможет укрепиться в вере и выбрать путь к свету.

7 октября обрести мудрость и понимание, а также не реагировать на выпады завистников поможет поддержка ангела, если обратиться к нему с молитвой с 08:45 до 09:32.

8 октября справиться с болезнью или недугом поможет поддержка ангела. К нему взывают с 09:42 до 10:25.

9 октября уберечься от неприятностей на работе или в учебе поможет незримое присутствие ангела. Его просят о поддержке и защите с 09:11 до 09:55.

10 октября у ангела с 10:16 до 10:53 просят мудрости для решения сложных вопросов.

11 октября помощь в финансовых вопросах придет, если обратиться к ангелу с молитвой о помощи с 11:16 до 11:59.

12 октября ангела с 12:15 до 12:55 благодарят за оказанную помощь и поддержку, а также делятся первыми успехами.

13 октября сохранить гармонию в отношениях с близкими поможет поддержка ангела, если попросить его о помощи с 13:12 до 13:42.

14 октября у ангела с 11:15 до 11:57 просят защиты и покровительства для себя и своей семьи.

15 октября с ангелом общаются с 10:16 до 10:55, чтобы настроиться на деловой лад и не пасовать перед возникающими на пути препятствиями.

16 октября день подходит для молитв, помогающих избавиться от тоски и уныния. Помощи у ангела просят в период с 09:25 до 10:15.

17 октября ангела с 18:12 до 18:55 просят избавить от дурных сновидений и тревоги.

18 октября у ангела с 06:12 до 07:13 просят поддержки, чтобы каждый день начинался и завершался на оптимистичной ноте без грусти и тоски.

19 октября ангелу молятся с 07:01 до 07:54, чтобы получить помощь в намеченных делах и без труда выполнить все, что было запланировано.

20 октября у ангела с 10:23 до 11: 22 просят поддержки в решении насущных вопросов.

21 октября ангелу молятся с 14:12 до 14:45, чтобы он уберег близких людей от неприятностей.

22 октября с 08:11 до 08:55 у ангела просят поддержки и защиты в дальней дороге.

23 октября с ангелом общаются с 11:45 до 12:32, чтобы стать смелее и дать отпор обидчикам или манипуляторам.

24 октября ангела-хранителя просят об избавлении от головной боли. Молитву возносят с 07:55 до 08:30.

25 октября не потратить деньги зря и купить все, что нужно, без переплат, поможет поддержка ангела, если попросить помощи у своего хранителя с 09:15 до 10:12.

26 октября ангелу молятся с 08:22 до 09:12, чтобы не останавливаться в развитии и не пасовать перед возникающими на пути препятствиями.

27 октября привлечь в жизнь любовь поможет ангел-хранитель, если заручиться у него поддержкой и попросить помощи с 10:45 до 11:35.

28 октября у ангела просят исполнить заветное желание. Хранителю молятся с 15:15 до 16:16.

29 октября в молитвенном обращении к ангелу просят придать сил для рывка вперед. Молитва, вознесенная с 11:35 до 12:22, поможет проверить в себя и не бояться сложностей на пути к поставленной задачей.

30 октября благодаря молитве ангелу, вознесенной с 08:45 до 09:45, будет проще избавиться от дурных привычек.

31 октября к ангелу обращаются с благодарственной молитвой с 20:01 до 21:01 и рассказывают о достижениях месяца.