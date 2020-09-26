Чувство вины: как оно влияет на нашу энергетику и как от него избавиться

Вадим Карасев

Чувство вины — одно из самых сильных и одновременно самых опасных. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, как от него избавиться и почему это стоит сделать как можно скорее.

Каждому человеку нужно уметь защищать себя от негативной энергии. Чувство вины в этом плане является самым опасным. Если ничего с ним не делать, оно заполнит собой всё, не оставив от прежней личности ни капли.

Почему чувство вины опасно

Ваша энергетика сильно ослабевает. Аура человека, который чувствует вину, становится очень слабой и беззащитной. Из-за этого человек чаще болеет, его реже посещает удача. Силы покидают его. Ему не хочется ничего делать — ни работать, ни отдыхать, ни общаться. Страдают абсолютно все сферы жизни, включая здоровье.

Вы становитесь мишенью для манипуляторов и токсичных людей. Манипуляторы и энергетические вампиры давят либо на жалость, либо на чувство вины. Их излюбленными жертвами являются те, кто не может справиться с последним. Ими управлять легче, чем фигурами на шахматном поле. Вина и стыд — мощные и очень действенные рычаги, за которые любят тянуть манипуляторы. Поддавшись этому чувству, можно не только навредить своему здоровье и настроению, но и стать жертвой недоброжелателя.

Оно вызывает гнев и злость. Люди, которые чувствуют себя виноватыми за что-то, часто винят в этом других. Дело в том, что вина не позволяет решать проблему. Вина действует как способ наказать самого себя за то, что нам кажется неправильным.

Оно тормозит развитие. Из-за чувства вины человек может остаться работать там, где мало платят, потому что он не может бросить свой коллектив. Вина заставляет продолжать жить с человеком, который нас не любит, но нуждается в заботе и попечении, и так далее.

Как избавляться от чувства вины

Позвольте себе быть самими собой. Всю жизнь, начиная с малых лет, родители и учителя рассказывают нам, что плохо, а что хорошо. Нас сравнивают с идеальными образами, которые вкладывают в наши умы, но суть в том, что идеальным человеком быть невозможно, поэтому корить себя просто нет никакого смысла. Многие продолжают это делать, сравнивая себя с кем-то из окружения. Не нужно стараться быть похожими на кого-то. Нужно быть самими собой и перестать оправдываться за свои недостатки.

Избавляемся от токсичного окружения. Все люди, которые провоцируют появление чувства вины, должны остаться за пределами близкого круга общения. Чужие слезы, раздражение или обиды не должны провоцировать в человеке вину. Конечно, полностью избавиться от неприятных людей не получится, но всегда можно научиться говорить им «нет», а также сфокусироваться на себе, расставив правильно приоритеты.

С приятными и добрыми людьми, которые принимают нас такими, какие мы есть, очень легко общаться. С ними жизнь кажется светлой и легкой. Правильное окружение способно вылечить любое, даже самое укоренившееся чувство вины.

Пользуемся специальными талисманами. От чувства вины помогают избавляться камни-талисманы: аметист, опал, обсидиан, лунный камень, хризолит. Чувство вины лечат любовь, забота и тепло, поэтому можно завести кошку или собаку. Также полезными будут некоторые растения, которые отлично очищают энергетику от негатива: герань, алоэ, хлорофитум, цитрусовые, фикус, бегония.

Смена фокуса. От чувства вины можно просто абстрагироваться. Чтобы забыть о деструктивных чувствах и эмоциях, плохих воспоминаниях, можно попробовать найти новое увлечение, в которое удастся уйти с головой. Когда человеку нечем заняться, он постоянно думает о чем-то, его мысли направлены на самоанализ. Если увлечься интересным делом, сознание перестроится на нужный лад, а на переживания и самокопания просто не будет оставаться времени.