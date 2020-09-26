Димаш хочет стать в Корее круче BTS

Анастасия Иванова

Популярный казахский сингер Димаш не раз упоминал в различных интервью сложности карьеры певца, достижения и то, что хочет доказать свое превосходство на эстраде. Когда-то он пытался покорить публику в границах собственной страны, затем вышел за ее пределы, а теперь нацелился на мировую сцену и масштабы группы BTS.

Многие фанаты певца давно признали его лучшим и отказались говорить о возможной конкуренции Димаша с кем-либо в плане таланта, однако, все прекрасно понимают, что его главными соперниками являются участники бэнда BTS, с которыми Кудайбергенова сравнивают ежедневно.

Несмотря на то, что Димаш никогда не заявлял официально о том, что он пытается дотянуться до вершины корейских певцов, АРМИ заявляют, что это очевидно, ведь казахского артиста часто ловят на плагиате треков «Бантан», дизайна их обложек, выпуска сувенирной продукции, а также создания собственной «Виртуальной Вселенной».

«Видно, что он пытается свергнуть их с пьедестала, но не тут-то было Димаш, BTS стоят там крепко и твои попытки перенять всю их культуру глупые и бессмысленные»,

— негативно отзываются некоторые защитники айдолов Bangtan Boys.

А что думаете вы? Кто круче, BTS или Димаш? Удастся ли ему выйти на уровень известности «Бантан» на их родине?

Подпишись на нас в Яндекс Новости