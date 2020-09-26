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Дождались! Вышла игра «BTS Universe Story». RM уже играет, а ты?!

Дождались! Вышла игра «BTS Universe Story». RM уже играет, а ты?!

Осторожно, АРМИ, удаляйте свои фанфики… Удаляйте! Скорее!


Netmarble выпустили новую мобильную игру BTS Universe Story, в которой игроки могут создавать эпизоды с участием айдолов, записывать их диалоги и разыгрывать желаемые ситуации. Другими словами, фанфики теперь стали визуальными! Многие из уже написанных юмористических историй были предназначены только для глаз АРМИ, но RM, как выяснилось, решил пренебречь этим правилом! Вот хитрюга! Теперь он узнает многое о себе…


Сразу после того, как BigHit Entertainment объявили об отмене октябрьского концерта BTS, RM решил появиться на Weverse, чтобы немножко подразнить фанатов релизом приложения. Хоть парню и было запрещено выкладывать скриншоты из игры, он выкрутился благодаря креативу: выложил себя, играющего в телефон с удивленным лицом.

«Ого, 1.2 гига это…»

— призадумался Намджун.

«Джин, а ты знал, что я эксперт в мобильных играх?»

— с ухмылкой добавил парень.

Осознание того, что любимый член группы BTS уже играет в приложение, а АРМИ еще ничего о нем не знают, просто свело фанатов с ума. Все ринулись к своим мобильным устройствам, чтобы как можно быстрее загрузить игрушку и начать исследовать «мир Бантан».

«Боже, как стыдно, я там такую историю написал аааааа я надеюсь он не увидит. RM, если что, не удивляйся, что ты влюблен в Джей-Хоупа…»

— предупреждение одного из АРМИ в Twitter.
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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