Гендиректор "Самбо-70" после критики Плющенко "разнес" систему переходов фигуристов

Вадим Карасев

Система переходов фигуристов в России не выдерживает никакой критики. Такое заявление сделал генеральный директор центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев.

"Мы стараемся как можем, чтобы уберечь (тренера от ухода значимых фигуристок), мы работаем с федерацией, у которой во многом не прописаны (трансферные) акты как в хоккее, футболе, других видах спорта. Там (в федерации) даже нет наказаний за неофициальные переходы, когда человек в таком случае не имел бы права нигде выступать", - сказал Лайшев в беседе с РИА Новости.

По его словам, правила федерации позволяют спортсменам "творить, что хотят", поэтому они "в эту брешь ныряют".

"Мы с этим столкнулись, возмущены, иногда предъявляем претензии к федерации. Не знаю, может, специально не сделаны (не прописаны правила от того), что это им невыгодно", - добавил руководитель "Самбо-70".

Лайшев ранее прокомментировал конфликт между Евгением Плющенко и Этери Тутберидзе. Тренерский штаб Тутберидзе обнародовал переписку своей воспитанницы Алины Загитовой с супругой Плющенко Яной Рудковской, в которой продюсер приглашает олимпийскую чемпионку в академию Плющенко, но та отказывается. Гендиректор "Самбо-70" на это назвал Плющенко бездельником, который лишь пользуется плодами труда Тутберидзе.

"Плющенко - бездельник, ему должно быть стыдно. А мы перешли в наступление. Нам ни за что не стыдно. И Медведева, и Загитова, и Косторная с Трусовой - все они ученицы Тутберидзе, которая является настоящим пахарем. Все остальные плющенки, Рудковская на ней пиарятся", - заявил Лайшев.