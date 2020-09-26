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Губернатору Ровенщины хочется еще больше своей рекламы на Pornhub

Губернатору Ровенщины хочется еще больше своей рекламы на Pornhub

Губернатор Ровенской области Виталий Коваль потребовал от МВД Украины, чтобы его активнее рекламировали на порнографическом ресурсе Pornhub. Коваль, который выдвигается на местных выборах в мэры Ровно, нашел на Pornhub свои агитационные материалы — в разделе развлечений для гомосексуалистов.

Что делал Коваль на Pornhub , прежде чем нашел там самого себя, неизвестно. Но политик повел себя странно.

«Сначала он в своем Facebook стал оправдываться, что попал на сайт для взрослых не по своей воле, но потом этот пост удалил», — сообщает телеграм-канал «Зрада чи Перемога».

Коваль не добивается извинений от сайта Pornhub — ведь тот создан в США, а штаб-квартира компании-владельца находится в Люксембурге. Коваль просит правоохранительные органы Украины «поспособствовать многостороннему освещению» своей персоны «на этом ресурсе» — то есть на Pornhub, сообщает «Зрада чи Перемога».

Ковалю 39 лет. В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Коваля губернатором Ровенской области. Коваль — вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины, член Национального олимпийского комитета. Еще Коваль — кандидат в мастера спорта по греко- римской борьбе, сын заслуженного тренера Украины по борьбе Станислава Коваля. О других спортивных достижениях губернатора Ровенщины больше ничего не известно. Коваль в соцсетях выкладывает свои селфи с утренних пробежек, призывает украинцев больше заниматься спортом — но состояние спортивной инфраструктуры на Ровенщине можно оценить как плачевное.

В 2015—2018 годах Виталий Коваль учился банковскому делу и менеджменту в Львовском католическом университете — кузнице кадров Украинской греко-католической церкви Украины. Студенты и преподаватели УКУ были наиболее агрессивными боевиками «оранжевой революции» 2004 года и Евромайдана 2014 года.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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