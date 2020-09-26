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Губерниев: уровень российского футбола – лиги Израиля и Македонии

Губерниев: уровень российского футбола – лиги Израиля и Македонии

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал вылет из еврокубков клубов "Ростов" и "Динамо" (Москва). По его словам, это говорит про общий низкий уровень российского футбола.

"Дальше падать невозможно. Наш уровень – это чемпионаты Израиля, Черногории, Македонии. Надеюсь, не дойдем до уровня чемпионата Ватикана", – высказался он.

В интервью "Чемпионату" Губерниев сравнил ситуацию в футболе с историей с допингом в российском спорте – есть шанс "оттолкнуться от дна", но необходимо суметь им воспользоваться.

"Сейчас, поскольку футбол является мощной объединительной силой, особенно после чемпионата мира, радует сборная, есть игроки молодые. Нам сейчас важно от дна оттолкнуться и начать поступательное движение вверх. Тут история как с допингом в российском спорте. Мы эту чашу продолжаем до дна допивать, но во многих видах спорта уже испили, там идут победы. Мне кажется, что у российского футбола сейчас отличный шанс начать возрождение".

Поражения российских команд журналист связал с неверием в себя и нежеланием выигрывать. Спортсмены проверяются в матчах без права на ошибку, считает он, и проигрывают "сначала головой, а затем ногами".

Накануне "Ростов" потерпел поражение от команды "Маккаби" из Хайфы со счетом 1:2. С таким же результатом из еврокубка вышло и московское "Динамо", проиграв "Локомотиву" (Тбилиси).

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По материалам: uposters.ru

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