Губерниев: уровень российского футбола – лиги Израиля и Македонии
Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал вылет из еврокубков клубов "Ростов" и "Динамо" (Москва). По его словам, это говорит про общий низкий уровень российского футбола.
"Дальше падать невозможно. Наш уровень – это чемпионаты Израиля, Черногории, Македонии. Надеюсь, не дойдем до уровня чемпионата Ватикана", – высказался он.
В интервью "Чемпионату" Губерниев сравнил ситуацию в футболе с историей с допингом в российском спорте – есть шанс "оттолкнуться от дна", но необходимо суметь им воспользоваться.
Поражения российских команд журналист связал с неверием в себя и нежеланием выигрывать. Спортсмены проверяются в матчах без права на ошибку, считает он, и проигрывают "сначала головой, а затем ногами".
Накануне "Ростов" потерпел поражение от команды "Маккаби" из Хайфы со счетом 1:2. С таким же результатом из еврокубка вышло и московское "Динамо", проиграв "Локомотиву" (Тбилиси).