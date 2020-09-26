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Иностранным организациям запретят заниматься переподготовкой российских госслужащих

Иностранным организациям запретят заниматься переподготовкой российских госслужащих

Тема: Какие законы вступают в силу


Иностранные организации не смогут получить гранты на дополнительное профобразование федеральных госслужащих. Новые требования к образовательным организациям, которые реализуют программы переподготовки за счёт счет бюджетных средств, вступают в силу 26 сентября.

Согласно постановлению правительства РФ, организации, которые получают гранты на дополнительное профобразование федеральных госслужащих, не должны быть иностранными. Кроме того, они не должны иметь задолженность перед бюджетом. Каждая организация, которая получает образовательные сертификаты, обязана предоставить в Минтруд отчеты о проведении обучения и о расходах. Если эти эти требования не выполнены, организация обязана вернуть полученный грант. 

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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