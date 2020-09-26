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«Я много работаю ртом»: Регина Тодоренко откровенно рассказала о своей работе

«Я много работаю ртом»: Регина Тодоренко откровенно рассказала о своей работе

Регина Тодоренко оказалась под прицелом журналистов после своего высказывания о домашнем насилии: по словам телеведущей, жертва в таком случае сама виновата в том, что с ней происходит. Несмотря на то, что позднее девушка принесла публичные извинения за сказанное, многие рекламные бренды приняли решение разорвать сотрудничество с Региной.


С тех пор за Тодоренко пристально наблюдают СМИ, поэтому недавний комментарий девушки о своей работе не смог пройти незамеченным.


Недавно Регина вместе со своим мужем Владом Топаловым приняла участие в проекте «Ледниковый период» на Первом канале. Оказалось, что ведущая, которая вроде бы привыкла в большим нагрузкам в работе, оказалась совсем не готова к роли фигуристки: по словам самой Регины, она сильно уставала от частных и тяжелых тренировок и физических нагрузок.

«Вообще-то я работаю ртом, а не ногами»,

– прокомментировала этот опыт Тодоренко.

Это высказывание, конечно, очень повеселило подписчиков Регины в Instagram, но тем не менее многие из них написали, что с огромным уважением относятся к девушке, которая приняла такой сложный челлендж.

Сама Регина говорит, что ей уже не терпится поскорее показать своим зрителям и поклонникам свой первый танец на льду.

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По материалам: popcake.tv

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