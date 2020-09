«Я много работаю ртом»: Регина Тодоренко откровенно рассказала о своей работе

View this post on Instagram

3го октября #регинапутешественница полетит ✈️ на #Ледниковыйпериод Очень волнительно и тревожно становится в ожидании первого эфира. Уже хочу, чтоб вы все увидели своими глазамиииии, чтобы обсудить каждый номер 🙏🏻. Так интересно узнать ваше впечатление ❤️ @romankostomarovkrs @1ice_tv @averbukhofficial Фото - Максим Ли @1tv