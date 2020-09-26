«Я сразу поняла, что в разбившемся самолете — мой сын»: рассказ мамы единственного выжившего под Чугуевом курсанта

Лидия Мартынова

Екатерина КОПАНЕВА, «ФАКТЫ»

В авиакатастрофе под Чугуевом выжил только один человек — 20-летний курсант Харьковского национального университета Воздушных Сил Вячеслав Золочевский. Вячеслав выжил и каким-то чудом не получил тяжелых травм и ожогов. Утром СМИ сообщали, что Золочевский вместе с курсантом Виталием Вильховым (он позже умер в больнице) в последнюю секунду выпрыгнул из горящего самолета. Но позже выяснилось, что это не так. Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер пообщался с Вячеславом и узнал, что на самом деле в момент трагедии парень находился в самолете.

«Он сказал, что все происходило, как в компьютерной игре, — сказал журналистам Алексей Кучер. — Говорит, что он терял сознание. А когда очнулся, вылез из-под обломков самолета, увидев, что горит его товарищ (Виталий Вильховой. — Авт.) и помогал гасить пламя на парне, который, к сожалению, сегодня умер».

«ФАКТАМ» удалось связаться с мамой Вячеслава Ириной. Женщина сейчас находится в больнице рядом с сыном. Несколько часов назад Вячеслава перевели из реанимации в обычную палату.

— У него действительно практически нет ожогов, и это невероятно, — сказала «ФАКТАМ» Ирина. — Я рядом, он меня узнает, разговаривает со мной… Прогнозы врачей оптимистичные. Говорят, что Славик не получил тяжелых травм. Именно поэтому его уже перевели в обычную палату. Тяжелым остается его психологическое состояние. Он в шоке после пережитого. Я пока даже не хочу спрашивать его о том, как все произошло… Мы разговариваем на отвлеченные темы.

— Как вы узнали о трагедии?

— Как и все, из новостей. Я сразу поняла, что разбился самолет, в котором был мой сын. Мы со Славиком все время были на связи, и он звонил буквально за несколько часов до полета. Сын был в очень хорошем настроении. Он обожает летать и всегда так ждал этих полетов… Славик предупредил, что их учения будут проходить с шести до девяти часов вечера. И тут в начале десятого я вижу сообщение, что разбился самолет с курсантами на борту… Я растерялась, не знала, что делать. Потом начала выяснять. Звонила в реанимацию госпиталя и спрашивала, кого к ним привезли. Там сказали, что вроде бы привезли именно моего сына. Но это было не точно. Я помчалась туда. Это были самые страшные минуты в моей жизни. Я боялась, что Славика больше нет… Когда ночью приехала в больницу, сын был в реанимации. Но меня на минутку к нему пустили — чтобы я хотя бы убедилась в том, что это он. Это был он (голос женщины дрожит. — Авт.) Славик был в сознании. Он меня увидел, мы встретились взглядами… Это настоящее чудо.

Впереди у Вячеслава лечение и реабилитация. Для тех, кто хочет помочь выжившему курсанту, сообщает номер карточки его мамы Ирины Золочевской: 5168 7422 3202 1216.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Вячеслава Золочевского навестил в больнице президент Владимир Зеленский.

На фото: Владимир Зеленский в палате у Вячеслава Золочевского