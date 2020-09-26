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Эксперт рассказал, как повлияет на курс рубля выплата налогов

Эксперт рассказал, как повлияет на курс рубля выплата налогов

Завтра, 27 сентября российским компаниям предстоит заплатить НДПИ, НДС, акцизы, а 28 сентября — налог на прибыль. Как отразятся эти события на финансовом рынке ИА Newstes рассказал доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова кандидат экономических наук Аяз Аладдин оглы Алиев.

«Наиболее подходящим налогом, способным повлиять на финансовый рынок в данном случае выступает НДПИ, — отмечает экономист. — Энергокомпаниям для уплаты данного налога придется покупать рубли, то есть обменивать свои валютные активы на российский рубль. Это поспособствует спросу на отечественную валюту. Рубли выкупают с рынка, их станет меньше, а валюты больше. Результат — некоторое укрепление рубля».

Однако, по прогнозам эксперта, это не сильно изменит ситуацию на валютном рынке. Во-первых, рынком уже заложены в текущие цены перспективы вышеупомянутых платежей., Во-вторых, на рынке преобладают иные факторы, сильнее сказывающиеся на динамике рубля.

«Безусловно, в какой-то степени рубль отыграет позиции и может дойти до отметки 74,5−75, — полагает Аяз Аладдин оглы Алиев. — Для более существенного укрепления нужны более сильные факторы. На макроуровне — это дальнейшая политика ФРС, это ожидания по новым ограничениям на глобальном рынке, точнее их отсутствие или же их более мягкая форма. Рост цен на нефть. Но сейчас нет предпосылок к существенному укреплению. А на внутреннем рынке, как указывает экономист, финансовые власти проводят политику плавной девальвации, с целью покрытия дефицита нефтяных доходов бюджета».

Следует отметить, что суммарный объем НДПИ к уплате в сентябре, по оценке участников рынка, составит 350 млрд рублей. Из этой суммы экспортеры могут продать на рынке 245 млрд рублей. В этом случае рост объемов продаж относительно августа составит около 50 млрд рублей на фоне произошедшего ранее повышения цен на нефть и добычи нефти.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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